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Posted Сегодня, 02:43

Published Сегодня, 02:43

Modified Сегодня, 02:45

Updated Сегодня, 02:45

«Салават» давил, но не был достаточен против обороны «Адмирала». Счет в серии 0-1

2 марта 2023, 02:43
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» 1:2ОТ в первой игре плей-офф

Возвращение Хо-Сэнга, защита гостей и разбор шайб — в тексте о стартовом матче «юлаевцев» в плей-офф Кубка Гагарина 2023.

«Терпеть и играть» — хоккей «Адмирала» не для зрителей, но отлаженный и эффективный

Лучшая оборона конференции достигается не одним вратарем и даже не 30 блокшотами за неполных 77 минут. Владивосток вываливает на «Уфа-Арену» зыбучие пески, безопасную дорогу по которым сопернику лишь предстоит узнать.

В этом сезоне КХЛ заметно, как трудно пробиваться в слот к отдельным командам — центр зоны охраняется динамично и агрессивно. «Адмирал» из таких. Часто «юлаевцам» приходилось бросать с дальней дистанции, но не всегда достаточно было трафика.

Просто так в зону приморцев тоже не пробраться. Сейчас «СЮ» не так активно использует раскат в линию, как это было при Томи Ламсе. Возможно, в серии с «Адмиралом» этот прием вообще вымрет, потому что соперник готов к отбору.

Гораздо лучше удавался вход через короткий пас или длинные передачи под синюю линию (для плотной команды гости допускали их уж слишком часты), либо контратаки с численным перевесом.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Порой дальневосточники душили атаки уфимцев, начиная с их же зоны, хотя это и не похоже на стандартный прием.

В целом гости показали, что такое оборонительный хоккей, зачистка пятака, самоотверженность и реализация редких моментов. Это не было бы возможно без отличного подбора и быстрого развития нечастых атак.

По ощущениям, процентов 70 времени явно доминировал «Салават». Гости нанесли первый бросок в створ лишь на седьмой минуте и минимально бросали в концовках периодов (в том числе из-за удалений).

За исключением шайб и эпизода незадолго до гола в овертайме, когда Илья Ежов не сразу принял шайбу (может, просто замерз?), можно выделить всего три солидные позиционные атаки:

  • 27-я минута: без бросков, водили шайбу по периметру, пока не сфолил Саша Хмелевский,
  • 40-я: нанесли единственный бросок в створ за последние пять минут периода и один мимо,
  • 44-я: после меньшинства хозяев два броска в створ.

По сути, после этого игра почти целиком свелась к зацикленному «Серебряков справился с несложным броском, подбор, вывод шайбы или контратака, повторить». Ожидалось одно из двух — либо овертайм, либо уфимцы дожмут.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Да, гости здорово оборонялись, но и «Юлаев» оказался недостаточно опасен. Недостаточно обыграли, недостаточно экранировали. Моментов хватало, и не прямо уж все было от синей линии.

Но тут два варианта: либо дожимать количеством. Либо менять структуру и брать сложностью.

Второй вариант не невозможен, но в «регулярке» башкирская команда не была настолько сложна и хитра, чтобы в него верить. Сегодняшний «Салават» больше полагается на добивания, быстрые контратаки и отскоки.

В этом ресурс команды. Без конца «терпеть и играть», как говорит Тамбиев, невозможно — современные команды так не становятся чемпионами, нейтральных зрителей не привлекают и могут элементарно утомиться.

Однако не стоит настолько сильно упрощать образ дальневосточной команды. Они атакуют мало, но четко проходят среднюю, в овертайме воспользовались ближней лавкой и включили прессинг.

Если пробудится первое звено (от Александра Кадейкина люди ждут не только очков, но и вбрасываний), если оборона проявит больше жесткости, если удастся еще хоть одна атака — у «СЮ» хватит аргументов для победы 3 марта.

Например, в этой смене для гола не хватило только завершения. Но «зелено-белые» не будут же постоянно промахиваться.

Победа или поражение в стартовом матче — далеко не гарант аналогичного исхода серии. Четырежды «Салават» выигрывал первый раунд Кубка Гагарина, начиная с поражения (2014, 2019, 2020, 2021).

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Хо-Сэнг вернулся — его пришлось заявить из-за травмы Пустозерова

На раскатке в день матча Алексей получил повреждение. Не считаем корректным детализировать, но это очень неудачная травма, особенно, после того как форвард выбил 3+1 в последних трех играх «регулярки».

Как признался сам Джошуа, он узнал о своем участии в районе пяти вечера, за два часа до матча. В «Толпаре» вариантов нет, вызывать из «Тороса» Данила Аймурзина было уже поздно — у фарм-клуба пятый матч плей-офф в Пензе.

Номер 88 выздоровел не полностью. Кисть все еще не позволяет канадцу бросать свободно. И полгода без официальных игр все равно сказываются на работе с шайбой и взаимопонимании с партнерами на площадке.

Но легионер однозначно был заряжен на игру и все равно был полезен. На нем заработали реализованное большинство, а сам он отметился двумя выходами в ноль и парой солидных прострелов.

Так что наставник гостей зря раздражается со словами «Не обращали внимания ни на каких Хо-Сэнгов». Нападающий может быть так себе в обороне и игре без шайбы, но он помогает пасом.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Недоработка обороны и незаменимый Хмелевский — коротко о голах

0:1 — пример паса под синюю линию и неверного выбора позиции Шакиром Мухамадуллиным, который и в отбор не пошел, и назад не откатил, чтобы его было сложнее объехать, что и сделал соперник.

На выручку с силовым приемом пришел Григорий Панин, но Владислав Картаев не сдержал Данила Файзуллина, по которому изначально играл Панин. Гости открыли счет на добивании.

1:1 — просто то, чего не хватало. Уфимцы могут порядочно законсервировать оппонента в зоне, но далеко не всегда удается добивать. В этом случае Хмелевский не находился на «пятаке» постоянно, зато явился вовремя.

В третий раз за пять лет и всего в четвертый автором первого «юлаевского» гола в Кубке Гагарина стал легионер. Дважды это делал Теему Хартикайнен (2015, 2019) и, в 2020-м, Линус Умарк.

1:2ОТ — уфимец Павел Шэн как раз в стиле Умарка отдал пас от лицевого борта на пятак. Это не тот момент, который игроки первой пятерки захотят вспоминать — проигранная борьба у борта после проигранного вбрасывания, море пространства перед воротами.

Илья Ежов потянулся клюшкой, чтобы прервать пресловутый пас. Его намерения понятны, но из-за этого действия голкипер обнажил ворота и не успел среагировать на бросок. Возможно, рассчитывал на партнеров или перехват.

Не исключено, что именно этот шаг побудит тренеров заявить на завтрашнюю встречу Андрея Кареева.

Расписание первых четырех игр первого раунда

1 марта. Салават Юлаев — Адмирал 1:2ОТ

3 марта 19:00. Салават Юлаев — Адмирал

5 марта 12:00. Адмирал — Салават Юлаев

7 марта 14:30. Адмирал — Салават Юлаев

Окончание регулярного чемпионата:
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