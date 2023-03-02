Когда цветы и конфеты надоели: в Сбер поступили памятные монеты к весенним праздникам

Более дорогой и статусный вариант — набор монет «Эволюция времени». На реверсе первой монеты — цветное изображение стрелок на фоне различных циферблатов и чеканные изображения часов, их названий и приблизительных дат появления: солнечные (1500 до н. э.), водяные (1400 до н. э.), песочные (150 до н. э.), механические (723), пружинные (1510), маятниковые (1656), атомарные (1949), электронные (1956). Также имеется вставка в виде солнечных часов, выполненных из латуни с позолотой. Монетный диск второй монеты выполнен из серебра и имеет отверстие, в которое вставлена имитация часового механизма наручных часов, выполненная из латуни с позолотой. Набор продается в подарочной упаковке в виде песочных часов.