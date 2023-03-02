Когда цветы и конфеты надоели: в Сбер поступили памятные монеты к весенним праздникам

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:21
Среди них можно выбрать подарок на любой вкус и бюджет — с изображением людей и животных, ангелов и популярных героев, памятников архитектуры и исторических событий.
Приятным сюрпризом на 8 Марта может стать памятная монета «Любовная». На ее реверсе (или, как его обычно называют, «решке») изображён зеркальный силуэт пары с воздушными шарами в форме сердец и надписью: I love you. На аверсе (орле) монеты — красивый герб Лаосской Народной Демократической Республики.
В ассортименте банка представлены ещё несколько вариаций на тему любви. Например, серебряная монета в виде сердца. На реверсе по канту монеты изображены полированные ленты, в центре — розовая орхидея и надпись на английском «Любовь драгоценна». На магнитном креплении в центре монеты закреплена вставка из двух бабочек. На аверсе изображён герб Танзании. К монете прилагается цепочка из латуни, покрытая серебром.
Более дорогой и статусный вариант — набор монет «Эволюция времени». На реверсе первой монеты — цветное изображение стрелок на фоне различных циферблатов и чеканные изображения часов, их названий и приблизительных дат появления: солнечные (1500 до н. э.), водяные (1400 до н. э.), песочные (150 до н. э.), механические (723), пружинные (1510), маятниковые (1656), атомарные (1949), электронные (1956). Также имеется вставка в виде солнечных часов, выполненных из латуни с позолотой. Монетный диск второй монеты выполнен из серебра и имеет отверстие, в которое вставлена имитация часового механизма наручных часов, выполненная из латуни с позолотой. Набор продается в подарочной упаковке в виде песочных часов.
На сайте Сбербанка в разделе «Инвестиции/Драгоценные металлы» можно посмотреть все варианты монет и забронировать понравившуюся, а затем забрать в течение суток в выбранном отделении банка.
Более дорогой и статусный вариант — набор монет «Эволюция времени». На реверсе первой монеты — цветное изображение стрелок на фоне различных циферблатов и чеканные изображения часов, их названий и приблизительных дат появления: солнечные (1500 до н. э.), водяные (1400 до н. э.), песочные (150 до н. э.), механические (723), пружинные (1510), маятниковые (1656), атомарные (1949), электронные (1956). Также имеется вставка в виде солнечных часов, выполненных из латуни с позолотой. Монетный диск второй монеты выполнен из серебра и имеет отверстие, в которое вставлена имитация часового механизма наручных часов, выполненная из латуни с позолотой. Набор продается в подарочной упаковке в виде песочных часов.
На сайте Сбербанка в разделе «Инвестиции/Драгоценные металлы» можно посмотреть все варианты монет и забронировать понравившуюся, а затем забрать в течение суток в выбранном отделении банка.