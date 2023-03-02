mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Из школы в Уфе из-за сообщения об опасном предмете эвакуировали около тысячи человек

2 марта 2023, 08:13
Фото: 1MI
В школе работают правоохранители, ученики и сотрудники выведены из здания.

В Уфе в школе № 27 по улице Комсомольской происходит уже не первая эвакуация учащихся и сотрудников. Ранее на этой неделе эвакуировать пришлось две школы в Уфе (центр образования № 10 и лицей № 107) и гимназию № 5 в Стерлитамаке.

Сегодня, в четверг 2 марта около 1000 человек были эвакуированы из-за анонимного сообщения о том, что в школе заложен некий опасный предмет. Поступившую информацию сейчас отрабатывают специалисты. Известно о происшествии стало от очевидцев в социальных сетях. Информацию об анонимном сообщении о заложенном предмете со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил «Башинформ».

#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Не военная компания, но всем страшно: может ли «ЧВК Редан» закошмарить Башкирию
Вчера, 06:32
В Башкирии пенсионера пришлось нести к врачу на руках из-за неубранных от снега дорог
Вчера, 10:19
Кто круче? Насколько отличаются доходы чиновников в Башкортостане и Татарстане
28 февраля 12:15
«Никого не убивали»: Что произошло в здании уфимской мечети, где избивали детей
28 февраля 19:45
«Глубокий люкс» на окраине Уфы: что сделают с озером в Деме и почему местные против
28 февраля 10:09
Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось
26 февраля 10:51