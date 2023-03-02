Из школы в Уфе из-за сообщения об опасном предмете эвакуировали около тысячи человек

Сегодня, в четверг 2 марта около 1000 человек были эвакуированы из-за анонимного сообщения о том, что в школе заложен некий опасный предмет. Поступившую информацию сейчас отрабатывают специалисты. Известно о происшествии стало от очевидцев в социальных сетях. Информацию об анонимном сообщении о заложенном предмете со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил «Башинформ».