Где в Башкирии можно оформить загранпаспорт в 2023 году

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Со 2 февраля в России приостановлена выдала загранпаспортов нового образца сроком на 10 лет. Однако оформить можно заграничный паспорт на срок пятилетний срок в отделениях МФЦ и на сайте Госуслуги. Цена вопроса 2 000 рублей для взрослых и 1 000 рублей для детей до 14 лет.
Так, подать заявление на оформление загранпаспорта можно онлайн на сайте Госуслуг и в отделении МФЦ. Для этого потребуются следующий пакет документов:
Подчеркнем, что после проверки заявления, если оно подавалось через Госуслуги, придет приглашение на примем, где необходимо будет предоставить оригиналы документов.
Срок исполнения - до одного месяца, затянуться выдача паспорта может и до трех месяцев, если у гражданина был доступ к сведениям, составляющим гостайну.
Как сообщили в Mkset в единой справочной службе МФЦ, оформить загранпаспорт на срок до 10 лет у них нельзя, также неизвестно, когда услуга станет доступна для граждан.
Отметим, что у нового и у старого образца паспортов одинаковая юридическая сила, однако есть некоторые отличия. Сам срок действия, также количество страниц (46 в новом образце и 36 в старом), в новый образец загранпаспорта монтируется микрочип с цветным цифровым изображением лица и папиллярных узоров 2 пальцев рук, что защищает документ от подделки и позволяет быстрее проходить погранконтроль. Соответственно для нового образца гражданина будет фотографировать в подразделении МВД, а для получения старого образца фотографию нужно принести с собой. Далее, указать информацию о детях можно только в старом образце. Отличие также есть и в госпошлине: 5000 рублей за новый и 2000 рублей за старый.