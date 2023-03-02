Где в Башкирии можно оформить загранпаспорт в 2023 году

Отметим, что у нового и у старого образца паспортов одинаковая юридическая сила, однако есть некоторые отличия. Сам срок действия, также количество страниц (46 в новом образце и 36 в старом), в новый образец загранпаспорта монтируется микрочип с цветным цифровым изображением лица и папиллярных узоров 2 пальцев рук, что защищает документ от подделки и позволяет быстрее проходить погранконтроль. Соответственно для нового образца гражданина будет фотографировать в подразделении МВД, а для получения старого образца фотографию нужно принести с собой. Далее, указать информацию о детях можно только в старом образце. Отличие также есть и в госпошлине: 5000 рублей за новый и 2000 рублей за старый.