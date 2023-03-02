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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Физиев раскрыл план на бой с Гэтжи

Сегодня, 13:40
Киргизский боец ММА Рафаэль Физиев дал комментарий в преддверии поединка с одним из лучших легковесов UFC Джастином Гэтжи.

В частности, он заявил, что хочет избить оппонента, но так, чтоб фанаты еще долго вспоминали этот бой. Таким образом, Физиев надеется получить право подраться за титул.

«Я хочу поиграть с Джастином. Я хочу показать ему мастер-класс. Вот что я хочу показать. И этот бой станет большим событием», – добавил Физиев, чьи слова приводит «Советский спорт» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Напомним, Гэтжи и Физиев проведут бой 19 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Англия). К слову, американец дважды дрался в титульном поединке, но оба раза потерпел неудачу.

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