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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Достаток должен стать нормой: Новые люди в Уфе покажут, как этого достичь

2 марта 2023, 08:34
Партия «Новые люди» пойдет на выборы в Башкирии

В среду, 1 марта, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о намерении политсилы выдвигаться на выборах в Курултай Республики Башкортостан. Партия рассчитывает получить максимум мандатов в Государственном собрании региона. В программе партии: развитие и поддержка людей дела.

«Чтобы победить сегодня, России нужно стать страной промышленников и предпринимателей — в самом широком смысле этого слова. Нужен умный протекционизм, чтобы отвоевать свои рынки и выйти на новые. Мы идём на выборы с программой поддержки предпринимателей и всех, кто готов начать свое дело», — сказал политик на партконференции 1 марта.

Алексей Нечаев выделил главные направления региональной политики, одним из которых станет поддержка местного производства с поправкой на современные технологические решения.

«Наши сторонники и кандидаты — герои внутренней России: предприниматели, учёные и инженеры, учителя и строители. Они востребованы там, где родились, они делают лучше свой город, регион и страну. Именно они делают Россию великой. И наша цель — создать для них новые возможности», — говорит он.

 

Новые люди предлагают поднять уровень жизни в регионе за счет поддержки местной промышленности, малого и среднего бизнеса. Например, доступными кредитами, снижением налогов и госзаказом. Тогда в республике появятся новые рабочие места, бюджет пополнится, а деньги будут оставаться в регионе и работать на его развитие. В таких условиях молодежь сможет добиваться успеха на родине, а не мечтать о переезде в Москву.

Также партия активно выступает за создание условий самореализации молодежи. В 62 регионах страны действует образовательная программа по молодежному предпринимательству «Я в деле». По итогам двух сезонов проекта успешно реализовали собственные идеи 1,5 тысячи выпускников.

 

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