Достаток должен стать нормой: Новые люди в Уфе покажут, как этого достичь

«Чтобы победить сегодня, России нужно стать страной промышленников и предпринимателей — в самом широком смысле этого слова. Нужен умный протекционизм, чтобы отвоевать свои рынки и выйти на новые. Мы идём на выборы с программой поддержки предпринимателей и всех, кто готов начать свое дело», — сказал политик на партконференции 1 марта.