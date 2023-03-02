«Дочку» Газпромбанка швейцарская прокуратура обвинила в халатности

В документе обвинения сообщается, что банкиры допустили преступную халатность, дав согласие на открытие в Швейцарии счета от имени Ролдугина. При этом они не сомневались в происхождении денег. Сотрудники банка поставили подписи в документе, где утверждалось, что Ролдугин не был «политически значимым лицом».