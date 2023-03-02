«Дочку» Газпромбанка швейцарская прокуратура обвинила в халатности

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 15:46
Обвинение прозвучало в адрес исполнительного директора швейцарской «дочки» Газпромбанка Романа Абдулина и еще трех сотрудников банка, сообщает rtvi.com.
В документе обвинения сообщается, что банкиры допустили преступную халатность, дав согласие на открытие в Швейцарии счета от имени Ролдугина. При этом они не сомневались в происхождении денег. Сотрудники банка поставили подписи в документе, где утверждалось, что Ролдугин не был «политически значимым лицом».
В открытых счетах указано, что активы достигали минимум $50 млн. Как считает следствие, планировалось каждый год перечислять на счета в швейцарском банке по $10 млн, используя сеть подставных компаний и счетов.
В обвинении называется имя Владимира Путина.