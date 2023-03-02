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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

«Дочку» Газпромбанка швейцарская прокуратура обвинила в халатности

Сегодня, 15:45
Четверым российским банкирам прокуратурой Швейцарии предъявлено обвинение в сокрытии происхождения десятков миллионов швейцарских франков. Они связывают происхождение этих средств с виолончелистом и другом Владимира Путина Сергеем Ролдугиным. Об этом опубликовало материал издание Financial Times.

Обвинение прозвучало в адрес исполнительного директора швейцарской «дочки» Газпромбанка Романа Абдулина и еще трех сотрудников банка, сообщает rtvi.com.

В документе обвинения сообщается, что банкиры допустили преступную халатность, дав согласие на открытие в Швейцарии счета от имени Ролдугина. При этом они не сомневались в происхождении денег. Сотрудники банка поставили подписи в документе, где утверждалось, что Ролдугин не был «политически значимым лицом».

В открытых счетах указано, что активы достигали минимум $50 млн. Как считает следствие, планировалось каждый год перечислять на счета в швейцарском банке по $10 млн, используя сеть подставных компаний и счетов.

В обвинении называется имя Владимира Путина. 

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