Дело Христолюбова: врач из Уфы отстоял право на военный билет

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Врач Виталий Христолюбов обжаловал решение Военного комиссариата Кировского и Ленинского районов Уфы, который ранее признал его не прошедшим военную службу без законных на то оснований. Кировский районный суд Уфы постановил отменить решение призывной комиссии.
Как следует из материалов дела, истец после окончания школы поступил в Башгосмедуниверситет. На время обучения ему предоставили отсрочку от прохождения военной службы. После окончания вуза Виталий Христолюбов поступил в ординатуру. Молодой специалист проходил медкомиссию, по результатам которой был признан годным к военной службе. Затем по повестке его вызвали в военкомат, куда он не смог явиться по состоянию здоровья — это подтверждает справка из Республиканского клинического психотерапевтического центра Минздрава РБ.
Других повесток медику не вручали. Кроме того, он работал стажером в инфекционных госпиталях и, поскольку контактировал с больными COVID-19, должен был находиться на полной самоизоляции. В результате, когда врачу уже исполнилось 27 лет, ему выдали справку вместо военного билета. Из документа следует, что призывная комиссия признала его непрошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.
«Выданная вместо военного билета справка предполагает ограничение доступа на государственную гражданскую и муниципальную службу в течение 10 лет», — правозащитник Александр Передрук.
Суд счел, что «административный истец не прошел военную службу по призыву в связи с тем, что в отношении него военным комиссариатом не были проведены своевременно до достижения им возраста 27 лет мероприятия по его призыву на военную службу».
Обязанность по надлежащему осуществлению мероприятий, направленных на организацию призыва на военную службу возложено на военкомат, отмечается в решении суда. Граждане же должны явиться по повестке. Если же повестка не вручена, то обязанность прийти туда самостоятельно не возникает.
«Таким образом, после прекращения действия предоставленной административному истцу отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением, мероприятий, связанных с его призывом на военную службу до достижения им возраста 27 лет военным комиссариатом не проводилось, сведения о неявке административного истца по вызову без уважительной причины в материалах дела отсутствуют», — заключил суд.
Таким образом, решил он, военкомат обязан был выдать врачу военный билет и зачислить его в запас как не подлежащего призыву на военную службу по достижении им возраста 27 лет. Суд обязал призывную комиссию рассмотреть вопрос о зачислении Виталия Христолюбова в запас и выдаче ему военного билета.
Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.