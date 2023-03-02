Дело Христолюбова: врач из Уфы отстоял право на военный билет

Как следует из материалов дела, истец после окончания школы поступил в Башгосмедуниверситет. На время обучения ему предоставили отсрочку от прохождения военной службы. После окончания вуза Виталий Христолюбов поступил в ординатуру. Молодой специалист проходил медкомиссию, по результатам которой был признан годным к военной службе. Затем по повестке его вызвали в военкомат, куда он не смог явиться по состоянию здоровья — это подтверждает справка из Республиканского клинического психотерапевтического центра Минздрава РБ.