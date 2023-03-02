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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Число заемщиков с четырьмя и более активными кредитами выросло в 2022 году

Сегодня, 07:52
В России доля заемщиков с четырьмя и более активными кредитами в 2022 году выросла с 11,6% до 13,8%.

Как передают “Известия”, почти каждый седьмой россиянин имеет четыре и больше активных займа. В середине прошлого года их число выросло до 5,2 миллиона человек. Эксперты связывают этот рост с повышением спроса на заемные средства в кризисы, с более активной работой банков в розничном сегменте после пандемии и возможностью граждан оформить займ в несколько кликов.

Однако Центробанк уже борется с проблемой перекредитованности населения и в январе регулятор ужесточил лимиты на выдачу высокорискованных займов.

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