Число заемщиков с четырьмя и более активными кредитами выросло в 2022 году

Как передают “Известия”, почти каждый седьмой россиянин имеет четыре и больше активных займа. В середине прошлого года их число выросло до 5,2 миллиона человек. Эксперты связывают этот рост с повышением спроса на заемные средства в кризисы, с более активной работой банков в розничном сегменте после пандемии и возможностью граждан оформить займ в несколько кликов.