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Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

Бизнес предлагает специальные программы поддержки для пенсионеров

2 марта 2023, 18:23
Фото: 1MI
В России для пенсионеров действуют специальные программы и акции, нацеленные на помощь пожилым людям в экономии средств. Многие банки предлагают спецпрограммы для пенсионеров — с кешбэком на лекарства или продукты.

Крупные российские торговые сети не остаются в стороне и тоже дают пенсионерам возможность сэкономить.

При использовании специальных банковских льготных программ пенсионерам возвращают часть средств, потраченных на необходимое, — на продукты и лекарства, а также учат эффективно пользоваться банковскими картами Об этом пишет eg.ru.

Торговые сети предлагают пенсионерам льготные условия, проводя в их пользу акции, позволяющие существенно сэкономить. В частности, «Пятёрочка» выделила определенные дни недели, когда пенсионерам предоставляют скидку по удостоверению. Если при этом расплачиваться за покупки при помощи карты «Мир», то скидка будет расти. Особо продвинутые пенсионеры могут пользоваться скидками магазинов, банков и даже получить кешбэк.

Тот факт, что такие коммерческие организации, как банки и супермаркеты, разрабатывают и внедряют программы лояльности для социальных категорий, свидетельствует о растущем уровне гражданской ответственности.

Алена Семичастнова, директор департамента управления программами лояльности и монетизацией клиента торговой сети «Пятёрочка», отмечает, что экономия стала одним из ключевых факторов выбора магазина, поэтому в магазине рады предоставить дополнительную скидку для наиболее чувствительных к цене слоев населения. Так, Семичастнова рассказала, что в магазине хотят предложить пенсионерам возможность наибольшей экономии на повседневных тратах, и надеются, что новая акция позволит сократить расходы в наиболее востребованной категории (продукты питания), рассказала Елена Лазарева, директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир».



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