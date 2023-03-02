Бизнес предлагает специальные программы поддержки для пенсионеров

Алена Семичастнова, директор департамента управления программами лояльности и монетизацией клиента торговой сети «Пятёрочка», отмечает, что экономия стала одним из ключевых факторов выбора магазина, поэтому в магазине рады предоставить дополнительную скидку для наиболее чувствительных к цене слоев населения. Так, Семичастнова рассказала, что в магазине хотят предложить пенсионерам возможность наибольшей экономии на повседневных тратах, и надеются, что новая акция позволит сократить расходы в наиболее востребованной категории (продукты питания), рассказала Елена Лазарева, директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир».