«БашРТС» раскрыл сколько жители Башкирии заплатят за февральское отопление

На дворе начало марта и одна из компаний-ресурсников «БашРТС» на своем сайте и в своих соцсетях сообщила о завершении формирований начислений за февраль. Как и следовало ожидать, в феврале топили не так сильно как в аномально морозном январе, что должно отразиться и в квитанциях. Известно, что сумма начислений оказалась на 13% ниже чем в январе, однако касается это только тех домов, где установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии. Напомним, те в чьих домах таких приборов не имеется за отопление платят по нормативу.