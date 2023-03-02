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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

«БашРТС» раскрыл сколько жители Башкирии заплатят за февральское отопление

2 марта 2023, 12:36
Фото: 1MI

В Башкирии за февраль клиенты «БашРТС» заплатят на 13% меньше чем за январь

В феврале было не так морозно как в январе и тепла было потреблено несколько меньше.

На дворе начало марта и одна из компаний-ресурсников «БашРТС» на своем сайте и в своих соцсетях сообщила о завершении формирований начислений за февраль. Как и следовало ожидать, в феврале топили не так сильно как в аномально морозном январе, что должно отразиться и в квитанциях. Известно, что сумма начислений оказалась на 13% ниже чем в январе, однако касается это только тех домов, где установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии. Напомним, те в чьих домах таких приборов не имеется за отопление платят по нормативу.

Сделали в компании и важное предупреждение о том, что во время скорого неизбежного потепления жителям стоит быть готовыми к перепадам температуры и внутри квартир. Однако отвечать за качество предоставляемых услуг внутри многоквартирного дома и обеспечивать благоприятные и безопасные условия для проживания граждан должна управляющая домом организация.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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