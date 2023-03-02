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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Бадюк: Мурат Гассиев победит в поединке с американцем Майком Балогуном

Сегодня, 11:01
Российский актёр и спортсмен Сергей Бадюк назвал нашего боксёра Мурата Гассиева “сильно бьющим боксёром” и высказал предположение, что он победит американца.

Бадюк отметил, что прогнозы в боксе дело неблагодарное, так как исход поединка может решиться благодаря одному удару, пишет газета “Известия”.

Актёр рассказал, что ему довелось увидеть живую тренировку Мурата Гассиева и сравнил его удары с пушечными выстрелами. Кроме этого Бадюк высоко оценил работу тренера российского бойца.

Также он акцентировал внимание на том, что Гассиев сейчас проводит не очень много боёв и назвал правильным решение начинать не с топовых боксёров. “Разгоняться надо постепенно”, заявил Сергей Бадюк.



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