Бадюк: Мурат Гассиев победит в поединке с американцем Майком Балогуном

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Бадюк отметил, что прогнозы в боксе дело неблагодарное, так как исход поединка может решиться благодаря одному удару, пишет газета “Известия”.
Актёр рассказал, что ему довелось увидеть живую тренировку Мурата Гассиева и сравнил его удары с пушечными выстрелами. Кроме этого Бадюк высоко оценил работу тренера российского бойца.
Также он акцентировал внимание на том, что Гассиев сейчас проводит не очень много боёв и назвал правильным решение начинать не с топовых боксёров. “Разгоняться надо постепенно”, заявил Сергей Бадюк.