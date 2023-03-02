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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Автозак ФСИН застрял на неочищенной от снега улице в Уфе и его выталкивали сотрудники

2 марта 2023, 11:21
Фото: телеграм-канал "Честно говоря"
Непогода блокирует не только скорые, но и другие спецавтомобили, не стал исключением и автозак для перевозки подследственных.

В Уфе продолжается снегопад и снежный коллапс на городских улицах не делает исключений ни для кого. Так в самом центре Уфы на улице Свердлова в снежной каше увяз автозак ФСИН, который перевозит подследственных из следственного изолятора в суд и обратно. На фото видно как конвоиры впятером пытаются вытолкать бронированный автозак. Фото опубликовал телеграм-канал телепрограммы на БСТ «Честно говоря».

Фото: телеграм-канал Честно Говоря | Новости Уфы и Башкирии

В понедельник Радий Хабиров на оперативке в правительстве строго наказал внимательно отнестись к работам по очистке улиц и дорог республики от снега, во вторник разнос ответственным за уборку снега устроил на оперативке в администрации города и мэр Ратмир Мавлиев. Однако гнев властей пока не дал нужного эффекта, сегодня в Уфе вновь застрял автомобиль скорой помощи. Однако уже завтра, 3 марта власти намерены начать комплексную расчистку, которая продлится неделю — до 10 марта.

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