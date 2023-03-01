Житель Уфы за несколько лет приобрел более 50 медалей ветеранов ВОВ на 2 млн рублей

Сообщается, что по данным предварительного расследования, уфимец в период с сентября по февраль 2022 года приобретал на торговых онлайн-площадках различные предметы, имеющие отношение к Великой Отечественной войне. Особый интерес для коллекционера представляли собой госнаграды за заслуги в военное время. По данным пресс-службы УФСБ по РБ, за все награды мужчина заплатил более двух миллионов рублей.