Житель Уфы за несколько лет приобрел более 50 медалей ветеранов ВОВ на 2 млн рублей

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Уфе 55-летний мужчина за несколько месяцев купил более 50 государственных наград времен СССР различной степени. По данному факту в настоящий момент возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Сообщается, что по данным предварительного расследования, уфимец в период с сентября по февраль 2022 года приобретал на торговых онлайн-площадках различные предметы, имеющие отношение к Великой Отечественной войне. Особый интерес для коллекционера представляли собой госнаграды за заслуги в военное время. По данным пресс-службы УФСБ по РБ, за все награды мужчина заплатил более двух миллионов рублей.
По признанию самого мужчины, он интересуется историей того периода уже на протяжении нескольких десятилетий. Однако коллекционированием предметов эпохи он смог заняться лишь недавно — после того, как продал недвижимость.
Отмечается, что все приобретенные им медали прошли экспертизу на подлинность. Удалось установить личности 44 ветеранов, награжденных Орденами Отечественной войны I степени и II степени. Как уточняет пресс-служба УФСБ по РБ, все награды имеют порядковые номера и относятся к предметам музейного фонда и культурно-исторического наследия.
Уфимец свою вину в содеянном признал.