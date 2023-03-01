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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Житель Уфы за несколько лет приобрел более 50 медалей ветеранов ВОВ на 2 млн рублей

1 марта 2023, 11:05
Фото: 1MI
Свои действия мужчина объяснил давним интересом к теме Великой Отечественной войны

В Уфе 55-летний мужчина за несколько месяцев купил более 50 государственных наград времен СССР различной степени. По данному факту в настоящий момент возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Сообщается, что по данным предварительного расследования, уфимец в период с сентября по февраль 2022 года приобретал на торговых онлайн-площадках различные предметы, имеющие отношение к Великой Отечественной войне. Особый интерес для коллекционера представляли собой госнаграды за заслуги в военное время. По данным пресс-службы УФСБ по РБ, за все награды мужчина заплатил более двух миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба УФСБ по РБ

По признанию самого мужчины, он интересуется историей того периода уже на протяжении нескольких десятилетий. Однако коллекционированием предметов эпохи он смог заняться лишь недавно — после того, как продал недвижимость.

Отмечается, что все приобретенные им медали прошли экспертизу на подлинность. Удалось установить личности 44 ветеранов, награжденных Орденами Отечественной войны I степени и II степени. Как уточняет пресс-служба УФСБ по РБ, все награды имеют порядковые номера и относятся к предметам музейного фонда и культурно-исторического наследия. 

Уфимец свою вину в содеянном признал.

#Азамат Нухов#Общество
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