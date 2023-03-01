Запретительные меры не могут убедить бросить курить – врач Александр Розанов

Александр Розанов считает, что в Российской Федерации принципов ЗОЖ придерживаются только двадцать процентов населения. Эксперт отметил, что многие люди не могут отказаться от вредных привычек, в том числе бросить курить или соблюдать строгую диету. При этом в вопросе снижения смертности в Российской Федерации отказ от курения является одной из самых эффективных мер.