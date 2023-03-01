Запретительные меры не могут убедить бросить курить – врач Александр Розанов

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Такие данные приводит ВЦИОМ. По мнению главы Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) врача Александра Розанова, в таких условиях нельзя ограничиваться только ограничительными мерами. Интересы общественного здоровья требуют разумного регулирования в этой сфере, пишет bel.ru.
Александр Розанов считает, что в Российской Федерации принципов ЗОЖ придерживаются только двадцать процентов населения. Эксперт отметил, что многие люди не могут отказаться от вредных привычек, в том числе бросить курить или соблюдать строгую диету. При этом в вопросе снижения смертности в Российской Федерации отказ от курения является одной из самых эффективных мер.
«По количеству отсроченных смертельных исходов отказ от курения превышает даже снижение уровня холестерина и контроль артериального давления», - отмечает врач.
Однако курильщики обычно игнорируют ультимативные требования врачей-терапевтов, поскольку пациенты к ним уже привыкли и воспринимают как дежурные пожелания. И тут требуется иной подход: не надо делать невозможное и разом исключать все факторы риска, а для начала нужно попытаться минимизировать риск в таких пределах, на которые готов сам курильщик.
Александр Розанов подчеркнул, что вред организму причиняет не сам никотин, а продукты горения и смолы, которые образуются при выкуривании сигарет. Повышение уровня образования вредных химических веществ в процессе горения было доказано многочисленными научными исследованиями.
Пациентам, которые не могут отказаться от курения в одночасье, можно порекомендовать перейти на бездымные способы потребления никотина, в процессе которых отсутствует процесс горения, следовательно, в организм поступает гораздо меньше токсичных веществ.
«Регулирование должно по-прежнему убеждать людей бросить курить полностью или не начинать курить вовсе. Люди, которые продолжают курить, должны иметь возможность перейти на менее вредные в сравнении с продолжением курения альтернативы и быть надлежащим образом осведомлены о возможностях снижения вреда для здоровья. Нельзя ограничиваться исключительно запретительными практиками. Законодательство должно учитывать риски для здоровья всей популяции и стараться минимизировать их наиболее эффективным способом», - заявляет Александр Розанов.