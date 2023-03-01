«Я тебя убью!»: житель Башкирии угрожал убийством беременной жене

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Уфе 30-летний мужчина угрожал убийством своей беременной жене. Супруги состоят в браке уже более девяти лет и имеет двоих детей. Однако годы совместной жизни и наличие детей не помещали мужчине наброситься на женщину.
Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, в полицию с заявлением обратилась сама потерпевшая и рассказала, что мужчина не мог найти работу и все свое время проводил за распитием спиртного. Попытки поговорить и напомнить ему о наличие двоих детей и появлении третьего успехом не увенчались. В один из таких дней он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил женщину за шею, повалил на диван и начал высказывать угрозы: «Я тебя убью!».
Так, 30-летний мужчина был доставлен в отдел полиции, на данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством». Сама потерпевшая с двумя несовершеннолетними детьми помещена в учреждение, где им оказывается всесторонняя помощь.
— Полиция напоминает, если в отношении Вас совершено насилие, в первую очередь, не нужно молчать! Необходимо сразу же обратиться за помощью и в кратчайший срок сообщить в полицию, близким людям, которые способны Вам помочь, — отметили в МВД Башкирии.