«Я тебя убью!»: житель Башкирии угрожал убийством беременной жене

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, в полицию с заявлением обратилась сама потерпевшая и рассказала, что мужчина не мог найти работу и все свое время проводил за распитием спиртного. Попытки поговорить и напомнить ему о наличие двоих детей и появлении третьего успехом не увенчались. В один из таких дней он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил женщину за шею, повалил на диван и начал высказывать угрозы: «Я тебя убью!».