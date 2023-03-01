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Posted Сегодня, 03:09

Published Сегодня, 03:09

Modified Сегодня, 03:11

Updated Сегодня, 03:11

Весной 2023 года в Уфе на несколько дней перекроют улицу Кооперативную в Уфе

1 марта 2023, 03:09
Фото: 1MI
Ограничения продлятся с пятницы по воскресенье

В Уфе в период с 18:00 3 марта (пятница) до 20:00 5 марта (воскресенье) вводится ограничение движения по улице Кооперативной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Сообщается, что в указанный период на данном участке будут проводиться работы по прокладке водовода открытым способом. В мэрии уфимцам и гостям башкирской столицы рекомендуют планировать маршрут поездок заранее с учетом вводимых ограничений. 

Также в этот период дорожное движение по улице будет осуществляться по схеме временного проезда.

Фото: Мэрия Уфы
#Азамат Нухов#Город
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