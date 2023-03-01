Весной 2023 года в Уфе на несколько дней перекроют улицу Кооперативную в Уфе

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
В Уфе в период с 18:00 3 марта (пятница) до 20:00 5 марта (воскресенье) вводится ограничение движения по улице Кооперативной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сообщается, что в указанный период на данном участке будут проводиться работы по прокладке водовода открытым способом. В мэрии уфимцам и гостям башкирской столицы рекомендуют планировать маршрут поездок заранее с учетом вводимых ограничений.
Также в этот период дорожное движение по улице будет осуществляться по схеме временного проезда.