В январе 2023 года Стерлитамак переплюнул Уфу по количеству отравлений алкоголем

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Роспотребнадзор по Башкирии подвел токсикологические итоги января, где помимо всех химических отравлений посчитал и количество алкогольных отравлений. А также сравнил показатели смертности с январем прошлого года.
Так всего в республике было зафиксировано 103 острых отравления спиртосодержащей продукцией, причем менее половины, 43,3% из них вызваны были употреблением этилового спирта. Летальным исходом завершилось 15 случаев, тогда как в январе 2022 года по той же причине погибли 14 человек.
Из всех отравлений спиртосодержащей продукцией, коих в ведомстве насчитали 103, наибольшее количество зафиксировали в Стерлитамаке — 39 случаев, на 10 меньше в Уфе, в Нефтекамске 9 случаев, а в городе Октябрьский четыре.