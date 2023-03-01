В январе 2023 года Стерлитамак переплюнул Уфу по количеству отравлений алкоголем

Так всего в республике было зафиксировано 103 острых отравления спиртосодержащей продукцией, причем менее половины, 43,3% из них вызваны были употреблением этилового спирта. Летальным исходом завершилось 15 случаев, тогда как в январе 2022 года по той же причине погибли 14 человек.