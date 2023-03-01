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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

В январе 2023 года Стерлитамак переплюнул Уфу по количеству отравлений алкоголем

1 марта 2023, 11:30
Фото: 1MI

В Башкирии за январь произошло 103 острых отравления алкоголем, погибло 15 человек

В нынешнем году количество летальных исходов за месяц увеличилось.

Роспотребнадзор по Башкирии подвел токсикологические итоги января, где помимо всех химических отравлений посчитал и количество алкогольных отравлений. А также сравнил показатели смертности с январем прошлого года.

Так всего в республике было зафиксировано 103 острых отравления спиртосодержащей продукцией, причем менее половины, 43,3% из них вызваны были употреблением этилового спирта. Летальным исходом завершилось 15 случаев, тогда как в январе 2022 года по той же причине погибли 14 человек.

Из всех отравлений спиртосодержащей продукцией, коих в ведомстве насчитали 103, наибольшее количество зафиксировали в Стерлитамаке — 39 случаев, на 10 меньше в Уфе, в Нефтекамске 9 случаев, а в городе Октябрьский четыре.

С начала 2022 года в Башкирии 83 человека умерли от алкогольных отравлений
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#Ирина Деревянчук#Общество
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