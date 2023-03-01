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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

В Уфе заведующая детским садом заработала 1 миллион рублей на трудоустройстве нянечки

1 марта 2023, 14:14
Фото: 1MI
Женщину будут судить за мошенничество и служебный подлог.

Жительница Уфы уже не является заведующей детский дошкольным учреждением, а стала фигуранткой уголовного дела. Ранее уфимка заведовала детсадом в одном из районов Уфы, но занималась там недетскими и криминальными делами. Так следствие полагает. что занимая руководящую должность, трудоустроила на должность младшего воспитателя, то есть няни, знакомую женщину, которая даже не появляясь в учреждении получала зарплату.

Точнее получала ее сама заведующая. Причем несмотря на скромную зарплату младшего воспитателя, «накапало» таким образом заведующей более миллиона рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей заведующей и теперь виновна ли она в мошенничестве и служебном подлоге определит Советский райсуд Уфы. Сообщается, что сама обвиняемая признала вину во вменяемых ей деяниях частично.

 

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#Общество#Ирина Деревянчук
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