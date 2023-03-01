В Уфе заведующая детским садом заработала 1 миллион рублей на трудоустройстве нянечки

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Жительница Уфы уже не является заведующей детский дошкольным учреждением, а стала фигуранткой уголовного дела. Ранее уфимка заведовала детсадом в одном из районов Уфы, но занималась там недетскими и криминальными делами. Так следствие полагает. что занимая руководящую должность, трудоустроила на должность младшего воспитателя, то есть няни, знакомую женщину, которая даже не появляясь в учреждении получала зарплату.
Точнее получала ее сама заведующая. Причем несмотря на скромную зарплату младшего воспитателя, «накапало» таким образом заведующей более миллиона рублей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей заведующей и теперь виновна ли она в мошенничестве и служебном подлоге определит Советский райсуд Уфы. Сообщается, что сама обвиняемая признала вину во вменяемых ей деяниях частично.