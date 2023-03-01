В Уфе сад Аксакова благоустроят за 216 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Уфе сад культуры и отдыха им. Аксакова благоустроят за 216,2 миллиона рублей. Соответствующие тендера были опубликованы 28 февраля на сайте Госзакупок, итоги будут подведены 14 марта. Финансировать благоустройство будет региональный и муниципальный бюджет.
Так, до конца сентября подрядчикам необходимо будет установить павильон «Уличная библиотека», сцену, многоуровневую скамью, торговые киоски, навес, амфитеатр у озера, заменят забор, ограждение набережной, а также обновить входную группу в сад. Кроме того, в смету включены работы по озеленению, установке видеонаблюдения и освещения.
Ранее мы сообщали, что благоустройство сада им. Аксакова будет проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». При благоустройстве власти намерены максимально сохранить историческую ценность сада, а его территория будет поделена на зоны: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки. Однако вместо металлическая композиция «Аленький цветочек» будет установлена новая скульптура.