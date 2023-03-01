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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В Уфе сад Аксакова благоустроят за 216 миллионов рублей

1 марта 2023, 09:34
Фото: 1MI
Четыре тендера были опубликованы накануне на сайте Госзакупок.

В Уфе сад культуры и отдыха им. Аксакова благоустроят за 216,2 миллиона рублей. Соответствующие тендера были опубликованы 28 февраля на сайте Госзакупок, итоги будут подведены 14 марта. Финансировать благоустройство будет региональный и муниципальный бюджет.

Так, до конца сентября подрядчикам необходимо будет установить павильон «Уличная библиотека», сцену, многоуровневую скамью, торговые киоски, навес, амфитеатр у озера, заменят забор, ограждение набережной, а также обновить входную группу в сад. Кроме того, в смету включены работы по озеленению, установке видеонаблюдения и освещения.

Ранее мы сообщали, что благоустройство сада им. Аксакова будет проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». При благоустройстве власти намерены максимально сохранить историческую ценность сада, а его территория будет поделена на зоны: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки. Однако вместо металлическая композиция «Аленький цветочек» будет установлена новая скульптура.

В Уфе благоустроят сад культуры и отдыха имени Аксакова
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#Элина Сайфранова
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