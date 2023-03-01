В Уфе сад Аксакова благоустроят за 216 миллионов рублей

Ранее мы сообщали, что благоустройство сада им. Аксакова будет проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». При благоустройстве власти намерены максимально сохранить историческую ценность сада, а его территория будет поделена на зоны: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки. Однако вместо металлическая композиция «Аленький цветочек» будет установлена новая скульптура.