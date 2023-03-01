В Уфе на 2-летнего ребенка упало бетонное ограждение, мальчик с травмами в больнице

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили о происшествии на парковке у здания по улице Ферина, 12 на маленького 2-летнего мальчика упало бетонное ограждение парковки. При каких обстоятельствах это произошло не уточняется, однако известно, что обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.
Ребенок в результате получил некие травмы, какие именно не уточняется, сейчас его обследуют в больнице.
Теперь родителям стоит особую осторожность проявлять и на парковках, ведь получить травму можно и в совсем неожиданных местах