mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Уфе на 2-летнего ребенка упало бетонное ограждение, мальчик с травмами в больнице

1 марта 2023, 10:43
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы
Инцидент произошел на улице Ферина в Инорсе.

В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили о происшествии на парковке у здания по улице Ферина, 12 на маленького 2-летнего мальчика упало бетонное ограждение парковки. При каких обстоятельствах это произошло не уточняется, однако известно, что обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

Ребенок в результате получил некие травмы, какие именно не уточняется, сейчас его обследуют в больнице.

Теперь родителям стоит особую осторожность проявлять и на парковках, ведь получить травму можно и в совсем неожиданных местах

#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Не военная компания, но всем страшно: может ли «ЧВК Редан» закошмарить Башкирию
Сегодня, 06:32
В Башкирии пенсионера пришлось нести к врачу на руках из-за неубранных от снега дорог
Сегодня, 10:19
Кто круче? Насколько отличаются доходы чиновников в Башкортостане и Татарстане
28 февраля 12:15
«Никого не убивали»: Что произошло в здании уфимской мечети, где избивали детей
28 февраля 19:45
«Глубокий люкс» на окраине Уфы: что сделают с озером в Деме и почему местные против
28 февраля 10:09
Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось
26 февраля 10:51