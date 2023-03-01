В Уфе на 2-летнего ребенка упало бетонное ограждение, мальчик с травмами в больнице

В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили о происшествии на парковке у здания по улице Ферина, 12 на маленького 2-летнего мальчика упало бетонное ограждение парковки. При каких обстоятельствах это произошло не уточняется, однако известно, что обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.