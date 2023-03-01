В центре Уфы трамвай сошел с рельсов из-за постороннего предмета на путях

Сообщается, что инцидент произошел поздним вечером 28 февраля. По информации мэрии Уфы, трамвайный вагон №5 сошел с рельсов на перегоне от ост. «Ул. Коммунистическая» до ост. «Ул. Красина» в 23:13. Причиной произошедшего стал посторонний предмет на трамвайных путях.