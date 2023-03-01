В центре Уфы трамвай сошел с рельсов из-за постороннего предмета на путях

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В Уфе трамвай сошел с рельсов на углу улиц Аксакова и Чернышевского. Видео с места события распространяется в соцсетях. Ситуацию Mkset прокомментировали в городской администрации.
Сообщается, что инцидент произошел поздним вечером 28 февраля. По информации мэрии Уфы, трамвайный вагон №5 сошел с рельсов на перегоне от ост. «Ул. Коммунистическая» до ост. «Ул. Красина» в 23:13. Причиной произошедшего стал посторонний предмет на трамвайных путях.
На кадрах, заснятых очевидцами, видно, что трамвай, сошедший с рельсов, перегородил собой едва ли не половину проезжей части.
В результате инцидента никто не пострадал. Меньше чем через полчаса, в 00:10, трамвай уже вновь поставили на рейсы.