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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

В центре Уфы трамвай сошел с рельсов из-за постороннего предмета на путях

1 марта 2023, 05:48
Фото: 1MI
Ситуацию прокомментировали в мэрии города

В Уфе трамвай сошел с рельсов на углу улиц Аксакова и Чернышевского. Видео с места события распространяется в соцсетях. Ситуацию Mkset прокомментировали в городской администрации.

Сообщается, что инцидент произошел поздним вечером 28 февраля. По информации мэрии Уфы, трамвайный вагон №5 сошел с рельсов на перегоне от ост. «Ул. Коммунистическая» до ост. «Ул. Красина» в 23:13. Причиной произошедшего стал посторонний предмет на трамвайных путях.

Видео: Телеграм-канал "Уфа с огоньком"

На кадрах, заснятых очевидцами, видно, что трамвай, сошедший с рельсов, перегородил собой едва ли не половину проезжей части.

В результате инцидента никто не пострадал. Меньше чем через полчаса, в 00:10, трамвай уже вновь поставили на рейсы.

#Азамат Нухов#Происшествия#Город#Видео
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