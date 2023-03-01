В центре Уфы на три дня перекроют улицы из-за фестиваля и уборки снега

Так, по информации мэрии города, 1 и 2 марта перекрыты будут улицы Чернышевского, на участке от Ленина до Карла Маркса, и на Мустая Карима — от Чернышевского до Коммунистической. Очищать дороги от снега будут с 21:00 до 06:00.