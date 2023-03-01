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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В центре Уфы на три дня перекроют улицы из-за фестиваля и уборки снега

1 марта 2023, 08:25
Фото: 1MI
Об этом сообщили в мэрии города.

В Уфе для уборки снега, а также на время проведения туристического фестиваля закроют проезд по центральным улицам.

Так, по информации мэрии города, 1 и 2 марта перекрыты будут улицы Чернышевского, на участке от Ленина до Карла Маркса, и на Мустая Карима — от Чернышевского до Коммунистической. Очищать дороги от снега будут с 21:00 до 06:00.

В пятницу, 3 марта, с 06:00 до 20:00 закроют улицу Мустая Карима, на участке от Чернышевского до Коммунистической, также ограничат движение и по левой полосе четной стороны улицы Чернышевского - от Ленина до Мустая Карима. Мера необходима для проведения фестиваля «Terra Bashkiria. Туристический сезон — 2023».

Ранее мы сообщали, что на улице Кооперативной также будет закрыто движение в период с с 18:00 3 марта (пятница) до 20:00 5 марта (воскресенье). 

Весной 2023 года в Уфе на несколько дней перекроют улицу Кооперативную
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#Элина Сайфранова
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