В центре Уфы на три дня перекроют улицы из-за фестиваля и уборки снега

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Уфе для уборки снега, а также на время проведения туристического фестиваля закроют проезд по центральным улицам.
Так, по информации мэрии города, 1 и 2 марта перекрыты будут улицы Чернышевского, на участке от Ленина до Карла Маркса, и на Мустая Карима — от Чернышевского до Коммунистической. Очищать дороги от снега будут с 21:00 до 06:00.
В пятницу, 3 марта, с 06:00 до 20:00 закроют улицу Мустая Карима, на участке от Чернышевского до Коммунистической, также ограничат движение и по левой полосе четной стороны улицы Чернышевского - от Ленина до Мустая Карима. Мера необходима для проведения фестиваля «Terra Bashkiria. Туристический сезон — 2023».
Ранее мы сообщали, что на улице Кооперативной также будет закрыто движение в период с с 18:00 3 марта (пятница) до 20:00 5 марта (воскресенье).