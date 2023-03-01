В Москве стали известны имена лауреатов премии для молодых политтехнологов

Posted Сегодня, 21:02
Published Сегодня, 21:02
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Updated Сегодня, 21:03
В категории “Лучший политический антикризис” награду получил Илья Вихрев, представивший программу “Выборы депутатов городского Совета депутатов Горно-Алтайска”. Об этом информирует сайт gorod55.ru.
Самой достойной кампанией в интернете была признана работа Ильи Щеголихина и Екатерины Голубенко “Перевернуть игру. Как интернет-штаб помогает выиграть в ситуации безнадежного отставания (выборы главы города Шелехов, Иркутская область, 2022 год)”. Специального приза удостоился Виктор Фрадкин, представивший проект “Массовая персонализация. Кампания М. Евраева на пост губернатора Ярославской области”.
Глава Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко председательствовал в жюри премии. Кроме того, в группу экспертов включили и лауреатов премии 2021 года.
Юрий Воротников (1976 - 2021) считается одним из самых известных в России политконсультантов. Он принимал участие в написании авторитетной для отрасли книги “Десять шагов по вертикали”, а также был вторым председателем комитета по политтехнологиям РАСО, возглавил успешную избирательную кампанию партии “Новые люди” на думских выборах.
Премия имени Воротникова появилась благодаря участию близкого круга Юрия и его соратников из компании “Минченко консалтинг” (присутствует в отрасли политтехнологий на протяжении 30 лет) в целях поощрения наиболее перспективных молодых специалистов-политтехнологов.
Вручение премии в течение года проходило уже дважды. Помимо этого, в начале осени ежегодно стартует научно-практическая конференция памяти Юрия Воротникова “Будущее политических технологий”, учрежденная компанией “Минченко консалтинг”, РАСО, Институтом международных исследований МГИМО.