В Москве стали известны имена лауреатов премии для молодых политтехнологов

Юрий Воротников (1976 - 2021) считается одним из самых известных в России политконсультантов. Он принимал участие в написании авторитетной для отрасли книги “Десять шагов по вертикали”, а также был вторым председателем комитета по политтехнологиям РАСО, возглавил успешную избирательную кампанию партии “Новые люди” на думских выборах.