В Башкирии пенсионера пришлось нести к врачу на руках из-за неубранных от снега дорог

Отметим, что это не первый раз, когда жители Башкирии сталкиваются с проблемами на фоне обильных снегопадов, пришедших в Башкирию в начале прошлой недели. Так, на оперативном совещании в мэрии Уфы сити-менеджер Ратмир Мавлиев раскритиковал чиновников за некачественную уборку снега. В частности мэр упомянул о ситуации, когда в одном из дворов из-за сугробов не смогла проехать карета скорой помощи. По данным статистики, в Уфе за три дня, с 23 по 26 февраля, выпало порядка 38 сантиметров снега