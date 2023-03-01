В Башкирии пенсионера пришлось нести к врачу на руках из-за неубранных от снега дорог

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Жители села Шафраново Альшеевского района республики из-за нерасчищенных дорог вынуждены нести своего престарелого отца до больницы на носилках из покрывала. Об этом рассказала в соцсетях дочь пенсионера Гузаль Г.
По словам женщины, ранее она просила расчистить дорогу от снега, но её обращения проигнорировали. При этом женщина подчеркнула, что местные жители самостоятельно занимаются расчисткой снега во дворах и на придомовых территориях. Ответственность за уборку улиц, в свою очередь, несёт сельсовет. Однако, с её слов, в администрации просьбы граждан об уборке снега оставляют без внимания.
Как отметила Гульназ в ответ на один из комментариев под публикацией, в том случае, если снег все же убирают, то делают это будто «для галочки».
— Тракторист, даже если и чистит, одно название. Как будто сам чистит. Лишний раз ковш боится опустить. После такого становится только хуже. Площадку к мусорным бакам даже очистить не может. Хотя это единственное место, где можно было бы разъехаться машинам. Уж о прогулках вообще молчу. Сидит в этом тракторе, как министр, — пишет женщина.
Пользовательница Алёна С. в комментариях отметила, что многие неравнодушные жители сами выходят и чистят снег на улицах. Многие, в свою очередь, сходятся во мнении, что у большинства жителей есть и машина, и возможность заказать такси, однако суть проблемы здесь в том, что автомобиль может попросту не проехать, застряв в сугробах.
Как сообщили Mkset глава сельского поселения Руслан Султанов, в настоящий момент снежные завалы на улице Молодежной полностью расчищены. В качестве подтверждения он предоставил фотографии с места.
Отметим, что это не первый раз, когда жители Башкирии сталкиваются с проблемами на фоне обильных снегопадов, пришедших в Башкирию в начале прошлой недели. Так, на оперативном совещании в мэрии Уфы сити-менеджер Ратмир Мавлиев раскритиковал чиновников за некачественную уборку снега. В частности мэр упомянул о ситуации, когда в одном из дворов из-за сугробов не смогла проехать карета скорой помощи. По данным статистики, в Уфе за три дня, с 23 по 26 февраля, выпало порядка 38 сантиметров снега