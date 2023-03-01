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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

В Башкирии из-за непогоды до утра 2 марта ограничили движения транспорта по трассе М5

1 марта 2023, 16:14
Фото: 1MI
Ограничение касается грузовиков, автобусов и маршрутных такси.

Вечером 1 марта в 20 часов на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» на участке Самара-Уфа-Челябинск с 1548 по 1796 километр вводятся ограничения для нескольких видов транспорта. Об ограничении сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, уточнив, что запланировано снять ограничение снять в 8 утра 2 марта, однако время окончания ограничения может и измениться.

Двигаться по указанному достаточно протяженному участку дороги нельзя будет грузовому автотранспорту, пассажирским автобусам и маршрутным такси.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям с важным сообщением
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#Ирина Деревянчук#Общество
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