В Башкирии из-за непогоды до утра 2 марта ограничили движения транспорта по трассе М5

Вечером 1 марта в 20 часов на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» на участке Самара-Уфа-Челябинск с 1548 по 1796 километр вводятся ограничения для нескольких видов транспорта. Об ограничении сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, уточнив, что запланировано снять ограничение снять в 8 утра 2 марта, однако время окончания ограничения может и измениться.