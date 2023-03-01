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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Башкирии идет набор в добровольческие батальоны «Северные Амуры» и Даяна Мурзина

1 марта 2023, 12:11
Фото: 1MI

В Башкирии формируют новые батальоны добровольцев на СВО, берут судимых и до 60 лет

Один из батальонов будет участвовать в СВО в составе Росгвардии, а другой от Минобороны.

В республике Башкортостан начали формировать четвертый и пятый батальоны добровольцев, желающих принять участие в спецоперации. В данный момент в СВО участвуют «шаймуратовцы» — батальон имени генерала Минигали Шаймуратова, «доставаловцы» — батальон имени Героя России погибшего в ходе Чеченской кампании Александра Доставалова, а также батальон имени Салавата Юлаева.

Новые батальоны будут носить имена «Северные Амуры», так звали воинов из Башкирии, которые принимали участие в битвах войны с Наполеоном, и имени Даяна Мурзина, легендарного «черного генерала» и военного деятеля из республики.

В батальон имени Даяна Мурзина принимать будут возрастных желающих, предельный возраст добровольца — 60 лет. Формируется данный батальон под эгидой Минобороны России. Батальон «северных амуров» будет принимать участие в СВО от Росгвардии.

Попасть в число добровольцев новых батальонов смогут и судимые граждане, но с погашенной судимостью.

 

Новая группа добровольцев из Башкирии отправилась в зону проведения спецоперации
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#Общество#Ирина Деревянчук
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