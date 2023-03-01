В Башкирии идет набор в добровольческие батальоны «Северные Амуры» и Даяна Мурзина

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В республике Башкортостан начали формировать четвертый и пятый батальоны добровольцев, желающих принять участие в спецоперации. В данный момент в СВО участвуют «шаймуратовцы» — батальон имени генерала Минигали Шаймуратова, «доставаловцы» — батальон имени Героя России погибшего в ходе Чеченской кампании Александра Доставалова, а также батальон имени Салавата Юлаева.
Новые батальоны будут носить имена «Северные Амуры», так звали воинов из Башкирии, которые принимали участие в битвах войны с Наполеоном, и имени Даяна Мурзина, легендарного «черного генерала» и военного деятеля из республики.
В батальон имени Даяна Мурзина принимать будут возрастных желающих, предельный возраст добровольца — 60 лет. Формируется данный батальон под эгидой Минобороны России. Батальон «северных амуров» будет принимать участие в СВО от Росгвардии.
Попасть в число добровольцев новых батальонов смогут и судимые граждане, но с погашенной судимостью.