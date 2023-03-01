В Башкирии идет набор в добровольческие батальоны «Северные Амуры» и Даяна Мурзина

В республике Башкортостан начали формировать четвертый и пятый батальоны добровольцев, желающих принять участие в спецоперации. В данный момент в СВО участвуют «шаймуратовцы» — батальон имени генерала Минигали Шаймуратова, «доставаловцы» — батальон имени Героя России погибшего в ходе Чеченской кампании Александра Доставалова, а также батальон имени Салавата Юлаева.