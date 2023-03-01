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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Цены на жилье в Турции не поддаются влиянию стихийных бедствий

Сегодня, 15:36
Спрос на жилье в Турции упал после недавнего землетрясения, однако цены сохранились на прежнем уровне. Продавцы готовы остановить продажи, но не уступают клиентам.

Как пишет News.ru со ссылкой на компанию по продаже зарубежной недвижимости Tranio, средняя стоимость квартиры в Турции составляет 142 тысячи рублей. Пока данный показатель остается неизменным: и в плане роста, и в плане снижения. В других компаниях по продаже недвижимости в Турции также не отмечено влияния землетрясения на цены, в первую очередь, потому, что бедствие не коснулось регионов с наиболее популярным у иностранцев жильем.

При этом местные риэлторы признают кризис на рынке продаж, но при этом убеждены, что оттока клиентов в другие страны не будет, ведь Турция по-прежнему остается одним из немногих государств, обеспечивающих гражданство за инвестиции. Однако, если в благополучных регионах Турции спрос на жилье начал восстанавливаться, то в пострадавших районах он вряд ли скоро вернется, поскольку потенциальные клиенты выберут несейсмичные зоны. По мнению риэлторов, наибольший урон стихия нанесла зданиям, возведенным до 1980-х годов, а дома, построенные с учетом новых требований безопасности, пользуются прежним спросом, причем, в первую очередь, со стороны местных жителей. Так что падения цен на Анталийском побережье ждать не стоит, ведь эта зона рассматривается как относительно сейсмически безопасные территории.



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