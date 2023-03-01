Цены на жилье в Турции не поддаются влиянию стихийных бедствий

При этом местные риэлторы признают кризис на рынке продаж, но при этом убеждены, что оттока клиентов в другие страны не будет, ведь Турция по-прежнему остается одним из немногих государств, обеспечивающих гражданство за инвестиции. Однако, если в благополучных регионах Турции спрос на жилье начал восстанавливаться, то в пострадавших районах он вряд ли скоро вернется, поскольку потенциальные клиенты выберут несейсмичные зоны. По мнению риэлторов, наибольший урон стихия нанесла зданиям, возведенным до 1980-х годов, а дома, построенные с учетом новых требований безопасности, пользуются прежним спросом, причем, в первую очередь, со стороны местных жителей. Так что падения цен на Анталийском побережье ждать не стоит, ведь эта зона рассматривается как относительно сейсмически безопасные территории.