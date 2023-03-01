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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Сидевшую в СИЗО Москвы Лилию Чанышеву* суд в Уфе оставил под стражей и без свиданий

1 марта 2023, 14:59
Фото: пресс-служба Кировского райсуда Уфы
На предварительное заседание суда женщину этапировали из Москвы в Уфу.

Сегодня, 1 марта в Уфе прошло предварительное заседание суда по уголовному делу против общественницы Линии Чанышевой*, внесенной Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а ранее возглавлявшей в Уфе штаб Навального**, которые в России признаны экстремистскими и запрещены в стране. Заседание в закрытом режиме прошло в Кировском районном суде Уфы, там же женщину около года назад и взяли под стражу.

Чанышеву обвиняют в создании экстремистского сообщества, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности. В ходе предварительного слушания от обвиняемой поступили ходатайства об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу, на иную,  не связанную с содержанием под стражей, о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с уголовным делом, о предоставлении возможности телефонных переговоров и свидания с родителями и супругом, о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. 

Однако суд отклонил все ходатайства Чанышевой, мотивировав это тем, что согласно материалам дела она была ознакомлена с материалами уголовного дела в полном объёме. Позволить Чанышевой телефонное общение и свидание суд не разрешил, сославшись на статью 395 УПК РФ – до обращения приговора к исполнению председательствующий в судебном заседании по уголовному делу или председатель суда предоставляет по просьбе близких родственников, родственников осужденного, содержащегося под стражей, возможность свидания с ним.

А вот ходатайство прокурора об оставлении Чанышевой под стражей на время следствия суд удовлетворил.

*Внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими и запрещены в России.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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