Сидевшую в СИЗО Москвы Лилию Чанышеву* суд в Уфе оставил под стражей и без свиданий

Чанышеву обвиняют в создании экстремистского сообщества, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности. В ходе предварительного слушания от обвиняемой поступили ходатайства об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу, на иную, не связанную с содержанием под стражей, о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с уголовным делом, о предоставлении возможности телефонных переговоров и свидания с родителями и супругом, о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.