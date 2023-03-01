Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В сообщении ведомства говорится, что в числе всех персистирующих респираторных вирусов сейчас большую долю составляют возбудители гриппа, пишет Russian.rt.com.
Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщают, что в течение предыдущей недели на территории РФ на 11,6% снизилось число случаев COVID-19 в сравнении с данными за предшествующую неделю.
Среди всех видов коронавируса преобладают штаммы варианта «омикрон».
Сообщается, что Андрей Рябков, завотделением терапии интернет-сервиса по управлению здоровьем Budu, предполагает, что сезон заболеваемости гриппом может завершиться к концу марта.
22 февраля в ВОЗ заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в мире на 89% в сравнении с предшествующими 28 днями.