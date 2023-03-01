Президент РФ и мэр Москвы открыли движение по Большому кольцу столичного метро

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Сообщается, что старт движению был дан Владимиром Путиным в формате видеосвязи. Теперь движение электропоездов осуществляется по всей Большой кольцевой линии. Мэр Москвы Сергей Собянин принимал очное участие в церемонии открытия, которая состоялась на станции «Сокольники».
Ранее сообщалось, что согласно информации, полученной от пресс-службы Дептранса, к моменту открытия новых станций Большого кольца метрополитена Москвы будет создан один новый наземный маршрут и оптимизировано 12 существующих, пишет Russian.rt.com.