После отключений газа в многоквартирных домах Башкирии возбудили уголовные дела

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
«Прокурорскими проверками установлены факты непринятия управляющими организациями своевременных мер по очистке вентиляционных каналов и дымоходов. В целях их устранения руководителям организаций внесены представления, в отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. По материалам проверок расследуются уголовные дела по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в ответе прокуратуры Башкирии на запрос Mkset.
Надзорное ведомство организовало проверку по проблеме отключения жителей многоквартирных домов от газа. По ее итогам, при наличии оснований, ведомство намерено принять меры прокурорского реагирования.
Как сообщалось ранее, в Уфе жители «хрущевок» пожаловались на то, что им предложили провести ремонт дымоходов за собственный счет. Речь идет о нескольких миллионах рублей — в пересчете на одну квартиру это порядка 100 тысяч рублей.
Из-за того, что дымоходы и вентканалы долгое время не обслуживались, они частично разрушены. Специалисты посчитали, что пользоваться газом в этих условиях опасно для жизни самих жителей и отключили их квартиры от коммунального ресурса.
Депутаты Гособрания в сентябре прошлого года выступали с инициативой включить ремонт дымоходов и вентканалов в перечень работ по программе капремонта МКД. Однако Совет законодателей не стал рекомендовать этот законопроект к внесению в Госдуму.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отмечал, что в городе порядка 300 домов с проблемными дымоходами. Однако направить на их ремонт бюджетные средства нельзя, поскольку это — общедомовое имущество. Позднее премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил решить проблему за три месяца.