Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Первые сообщения о массовых драках с участием подростков стали появляться в соцсетях 25 февраля. По данным соцсетей, «облавы» на детей в черном прошли в ТЦ «Авиапарк» в Москве, а также в торговом центре в Новосибирске, ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге, а также в торговом центре в Казани, Курске и Красноярске. Сегодня, 28 февраля, МВД Бурятии заявило о предотвращении массовой драка «ЧВК Рёдан» в Улан-Удэ.
По последним данным, в Москве после массовой драки были задержаны девять подростков, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», полиция также устанавливает личности всех участников драки. По данным СК России, трое подростков «ЧВК Рёдан» были отправлены под домашний арест. Всего же, по данным SHOT, в регионах полицейские задержали около 200 предполагаемых членов «Рёдан». Столько же подростков, относящих себя к субкультуре, задержали также в Беларуси.
Несмотря на аббревиатуру, «Рёдан» не имеет ничего общего с военным формированием или военной кампанией — название субкультуры появилось от подростков, вдохновленных японским аниме-сериалом «Hunter x Hunter», в котором есть бандитская группировка с таким же названием. Герой Геней Рёдан в этом комиксе представляет собой преступную организацию, также известную как «Призрачная труппа» или «Пауки». Каждый член «Рёдана» носит татуировку двенадцатилапого паука.
Одежда с таким пауком и отличает предполагаемых членов ЧВК «Рёдан» в России. Приверженцы субкультуры, как правило, носят длинные черные волосы и клетчатые штаны, нередко закрывают лицо черными масками и называют себя неформалами. Паук на одежде нередко изображен с цифрой «4», обозначающей смерть. В среднем к ЧВК «Рёдан» относят себя подростки от 14 до 17 лет.
Изначально сообщалось, будто бы «Рёдан» выступает против футбольных фанатов и мигрантов. Однако сами участники движения сообщают в соцсетях, что не поддерживают никакие проявления насилия и ненависти. По данным 78.ru, «ЧВК Рёдан» якобы считают своими «врагами» также кэжуалов и скинхедов.
В одной из групп «Вконтакте», насчитывающей 180 подписчиков, появилось сообщение о массовом сборе представителей субкультуры в одном из крупнейших торговых центров Уфы в начале марта. Также в соцсетях опубликованы несколько видеозаписей из одного городского торгового комплекса, где полицейские общаются с неким мужчиной, а на второй записи охранник ТЦ просит разойтись предполагаемого члена «ЧВК Рёдан» и других подростков.
— Случился конфликт между «семейскими» и человеком, который вроде обзывал их, но все прошло хорошо, ведь главное слова, и не кулаки, — говорится в подписи к видео.
— Ребята, на входе в «Семью» проверяют спины, если не хотите проблем, не заходите, — гласит предупреждение в паблике.
Как сообщает администратор telegram-канала представителей субкультуры в Уфе, на «сходках» они якобы собираются устроить драку со скинхедами и оффниками — так называемыми околофутбольными фанатами. При этом причина такой «нелюбви» к членам перечисленных субкультур не объясняется.
К слову, накануне в соцсетях появилась фотография полицейского грузовика недалеко от ТРЦ «Планета» в Уфе. По неподтвержденным данным, сотрудники патрулировали торговый центр.
В пресс-службе МВД Башкирии журналисту Mkset сообщили, что пока не могут прокомментировать ситуацию вокруг «ЧВК Рёдан» в Уфе и попросили направить в ведомство письменный запрос. Ответ будет опубликован после его получения.
На ситуацию с массовыми драками в ТЦ через несколько дней отреагировали депутаты Госдумы.
«Необходимо разобраться, не стоят ли за новой „модной структурой“ представители недружественных стран, единственная цель которых — дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь», — заявлял глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Предводитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и глава Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элена Жгутова на конференции в Общественной палате по медиабезопасности для детей предложили запретить аниме.
«Культура аниме депрессивна и суицидальна. А вот оно очень нужно нашим детям? Учитывая, что у нас демократия, все хорошо, свои ценности и мы отдалены от японской культуры. Все эти фурри, аниме должны быть признаны экстремистскими», — заявила Жгутова.
Ситуацию также прокомментировали в Кремле.
— Важно пресекать противоправные действия, эта псевдосубкультура [ЧВК «Рёдан»], которая идёт со знаком «минус» и которая ничего хорошего не несёт нашей молодёжи, — отреагировал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
Также инцидентами в торговых центрах заинтересовались в Роскомнадзоре. В ведомстве заявили, что займутся проверкой публикаций в социальных сетях, связанных с деятельностью нового молодежного движения «ЧВК Редан». Не исключено, что информация о так называемой субкультуре может быть признана запрещенной, а доступ к контенту, если его признают опасным, может быть органичен.
Психоаналитик Юлия Хакимова объяснила, что сбивание подростков «в стаи» закономерно.
— Если мы говорим о символизме этого явления, то это некий такой поиск отца, потому что главная задача для детей — запустить в себе процессы самоопределения и самореализации. Эти процессы фундаментально опираются на ценности и смыслы, которые есть у детей. Когда ценности не сформированы в семье, то дети сами начинают их искать, искать лидеров для себя, и подростки легко собираются в подобные сообщества. Почему детям в этом возрасте легко «продать» ценности «со знаком минус», основанные на агрессии и унижении ближнего? Во-первых, подростки биологически созревшие, но психологически не готовы ко взрослым отношениям. И тогда эти вот импульсы перерабатываются через агрессию — так называемый подростковый кризис. Во-вторых, у подростков через агрессию происходит разрядка. Поэтому если им предлагается сообщество, которое их объединяет целями и ценностями, да еще и упаковано обещаниями власти, агрессии и разрядки, то многие дети пойдут за этим. Самая лучшая профилактика — здоровые семейные ценности и хорошие отношения с отцом. Отец должен быть для подростка законом, Богом и главным человеком. А сейчас очень большой разрыв между родителями и детьми. Поэтому нужно воспитывать эту культуру отцовства среди родителей, — считает эксперт.