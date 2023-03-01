— Если мы говорим о символизме этого явления, то это некий такой поиск отца, потому что главная задача для детей — запустить в себе процессы самоопределения и самореализации. Эти процессы фундаментально опираются на ценности и смыслы, которые есть у детей. Когда ценности не сформированы в семье, то дети сами начинают их искать, искать лидеров для себя, и подростки легко собираются в подобные сообщества. Почему детям в этом возрасте легко «продать» ценности «со знаком минус», основанные на агрессии и унижении ближнего? Во-первых, подростки биологически созревшие, но психологически не готовы ко взрослым отношениям. И тогда эти вот импульсы перерабатываются через агрессию — так называемый подростковый кризис. Во-вторых, у подростков через агрессию происходит разрядка. Поэтому если им предлагается сообщество, которое их объединяет целями и ценностями, да еще и упаковано обещаниями власти, агрессии и разрядки, то многие дети пойдут за этим. Самая лучшая профилактика — здоровые семейные ценности и хорошие отношения с отцом. Отец должен быть для подростка законом, Богом и главным человеком. А сейчас очень большой разрыв между родителями и детьми. Поэтому нужно воспитывать эту культуру отцовства среди родителей, — считает эксперт.