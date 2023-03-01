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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

«Крыша обвалится»: женщина показала ужасное состояние одной из школ Башкирии

1 марта 2023, 07:35
Фото: 1MI
Речь идет о школе №18 в Салавате, где дети вынуждены ходить по лужам как в самом здании школы, так и ее территории.

Жительница Салавата Анастасия Ч. рассказала о состоянии местной школы №18, где уже не первый год протекает крыша. Видеозапись происходящего в школе опубликовали в одном из городских пабликов и отметили, что после дождей на третий этаж школы «зайти невозможно».

Видео: Подслушано Салават // vk.com

На самих кадрах видно, что из-за воды краска и штукатурка на потолке облупились, а пол школы уставлен ведрами, чтобы «поймать» капающую с крыши воду. Между тем, сама Анастасия Ч. рассказывает, что ее ребенок поскользнулся на мокром полу.

— В школе сыро, почему дети должны дышать сыростью, это среда для размножения плесени, как отправлять ребёнка в школу, а если крыша вообще обвалится, — пишет женщина.

К слову, шлепать по лужам детям приходится и на самой территории школы. Как рассказывает родительница, асфальт весь в дырах и с потеплением там образовываются лужи и без резиновых сапог не обойтись.

В пресс-службе администрации Салавата корреспонденту Mkset сообщили, что для проведения капитального ремонт есть смена на 11 миллионов рублей.

— В 2023 году ремонты восточной и южной части крыши, где сейчас обнаружены протечки выполнятся за счет участия в программе местных инициатив, — сообщили в администрации.

Отмечается, что в той части школы, где обнаружены протечки, с 1 марта проводится не будут. Рабочие между тем ежедневно очищают ливневки на крыше от снега и льда.

#Элина Сайфранова#Видео
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