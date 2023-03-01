«Крыша обвалится»: женщина показала ужасное состояние одной из школ Башкирии

Жительница Салавата Анастасия Ч. рассказала о состоянии местной школы №18, где уже не первый год протекает крыша. Видеозапись происходящего в школе опубликовали в одном из городских пабликов и отметили, что после дождей на третий этаж школы «зайти невозможно».