Кремль: годовщину воссоединения Крыма с РФ будут отмечать

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Пресс-секретарь президента заявил, что вспоминать эту важную дату в России будут, и попросил дать время на размышления о формате празднований. Дипломат пообещал своевременно проинформировать россиян о принятом решении.
Лидер РФ Владимир Путин многократно отмечал, что для Российской Федерации крымский вопрос закрыт, поскольку референдум в регионе провели строго в соответствии с нормативами международного права, пишет Russian.rt.com.
Крым вошел в состав Российской Федерации по завершении референдума, проведенного в начале весны 2014 года: большей частью голосов крымчан было принято решение о воссоединении с РФ.