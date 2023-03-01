Компании СКБ Контур показали технохаб Сбербанка в Екатеринбурге

— СКБ Контур — первая компания, которая посетила технохаб Сбербанка, и мы рады видеть у себя в гостях лидеров в ИТ-отрасли на Урале. Только встречаясь, обсуждая тренды, делясь друг с другом опытом, можно создавать передовые IT-решения для повышения эффективности своего бизнеса и бизнеса наших клиентов, в том числе на основе искусственного интеллекта, — подчеркнул председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.