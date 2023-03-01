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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Какая погода будет в марте 2023 года в Башкирии

1 марта 2023, 10:50
Фото: 1MI
Температура воздуха в республике ожидается выше нормы.

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей Башкирии в марте этого года. Так, по данным Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы на один градус, норма для региона в марте -5…+1 градус.

Что касается осадков, то месячное количество предположительно около норм — 20-40 мм.

Между тем, плюсовые значения, согласно прогнозу Gismeteo, в Уфе будут уже в эти выходные, 4 и 5 марта ожидается +1 и +2 градуса соответственно. Однако на протяжении всего месяца преобладать будут минусовые значения. 

По данным сервиса Яндекс. погода, потепление до +1...+2 градусов уфимцев ждет только 9 и 10 марта. 

Ранее мы рассказывали о том, на какое время приходятся пики весеннего половодья.

#Элина Сайфранова
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