Какая погода будет в марте 2023 года в Башкирии

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей Башкирии в марте этого года. Так, по данным Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы на один градус, норма для региона в марте -5…+1 градус.
Что касается осадков, то месячное количество предположительно около норм — 20-40 мм.
Между тем, плюсовые значения, согласно прогнозу Gismeteo, в Уфе будут уже в эти выходные, 4 и 5 марта ожидается +1 и +2 градуса соответственно. Однако на протяжении всего месяца преобладать будут минусовые значения.
По данным сервиса Яндекс. погода, потепление до +1...+2 градусов уфимцев ждет только 9 и 10 марта.
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