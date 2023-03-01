Из-за санкций Уфе придется подождать обещанных 45 троллейбусов три года

Ранее Уфу «обломали» с обещанной поставкой подержанных трамваев из Москвы. В конце января нынешнего года стало известно, что Москва передумала передавать Уфе 50 подержанных трамваев. Однако в феврале поступила информация о том, что работа по поставке б/у трамваев из столицы России в столицу Башкирии все же идет. Так в мэрии Уфы пояснили. что в 2021 году с правительством Москвы были договоренности о передаче городу Уфе 50 трамвайных вагонов, однако позже процесс передачи был приостановлен.