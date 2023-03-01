Из-за санкций Уфе придется подождать обещанных 45 троллейбусов три года

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В Уфе в ближайшие годы не появятся 45 троллейбусов уфимского же производства. Дело в сложившейся ные экономической ситуации. Как сообщает РБК-Уфа поставить электротранспорт, который бы вышел на маршруты в Уфе, должны были еще минувшей осенью в рамках офсетного контракта, однако дату перенесли на срок более 3 лет — на конец ноября 2025 года.
Однако есть и относительно хорошие новости, стоимость троллейбусов, которые должны будут выйти на линию в Уфе, через три года останется такой же, которой была изначально — 1 млрд рублей. Сейчас же власти определяют площадку, где будет размещено производство, об этом изданию рассказал Рустам Муратов, вице-премьер и министр экономического развития и инвестиционной политики республики Башкортостан.
Ранее Уфу «обломали» с обещанной поставкой подержанных трамваев из Москвы. В конце января нынешнего года стало известно, что Москва передумала передавать Уфе 50 подержанных трамваев. Однако в феврале поступила информация о том, что работа по поставке б/у трамваев из столицы России в столицу Башкирии все же идет. Так в мэрии Уфы пояснили. что в 2021 году с правительством Москвы были договоренности о передаче городу Уфе 50 трамвайных вагонов, однако позже процесс передачи был приостановлен.
В декабре прошлого года прошла встреча главы администрации города Уфы и правительства Москвы, где было возобновлено взаимодействие в транспортной сфере. Сейчас готовятся документы для организации закупки, но уже не 50, а 7 трамваев.