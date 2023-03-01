Гостайна по поддельному диплому: экс-чиновника из Уфы осудят за отсутствие «вышки»

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Игорь Трухневич в Уфе имя достаточно известное, уже бывший первый заместитель главы Орджоникидзевского района Уфы по строительству Игорь Трухневич, который в 2013–2017 годах руководил формированием списков аварийных и ветхих домов, подлежащих расселению в этом районе, стал фигурантом уголовного дела, однако не по вопросам, которые он курировал. Обвиняют его в использовании поддельного диплома о высшем образовании.
Возбудить уголовное дело потребовала прокуратура, в данный момент в отношении Трухневича уже утверждено обвинительное заключение, дело же предстоит рассмотреть Орджоникидзевскому райсуду Уфы.
Следствие полагает, что еще в 2010 году Трухневич при устройстве в администрацию предоставил диплом о высшем образовании, которого на самом деле он не получал. В прокуратуре указывают на то, что служебные обязанности чиновника в том числе давали ему даже доступ к государственной тайне. Сам Трухневич вину свою во вменяемом ему деянии признал полностью.