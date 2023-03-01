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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Гостайна по поддельному диплому: экс-чиновника из Уфы осудят за отсутствие «вышки»

1 марта 2023, 10:34
Фото: 1MI

Экс замглавы района Уфы Игоря Трухневича осудят за работу по поддельному диплому

Трудоустраивался в администрацию района он по заведомо ложному документу.

Игорь Трухневич в Уфе имя достаточно известное, уже бывший первый заместитель главы Орджоникидзевского района Уфы по строительству Игорь Трухневич, который в 2013–2017 годах руководил формированием списков аварийных и ветхих домов, подлежащих расселению в этом районе, стал фигурантом уголовного дела, однако не по вопросам, которые он курировал. Обвиняют его в использовании поддельного диплома о высшем образовании.

Возбудить уголовное дело потребовала прокуратура, в данный момент в отношении Трухневича уже утверждено обвинительное заключение, дело же предстоит рассмотреть Орджоникидзевскому райсуду Уфы.

Следствие полагает, что еще в 2010 году Трухневич при устройстве в администрацию предоставил диплом о высшем образовании, которого на самом деле он не получал. В прокуратуре указывают на то, что служебные обязанности чиновника в том числе давали ему даже доступ к государственной тайне. Сам Трухневич вину свою во вменяемом ему деянии признал полностью.

Против властей Уфы возбуждено уголовное дело из-за не расселенных аварийных домов
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#Ирина Деревянчук#Город
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