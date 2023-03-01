Гостайна по поддельному диплому: экс-чиновника из Уфы осудят за отсутствие «вышки»

Следствие полагает, что еще в 2010 году Трухневич при устройстве в администрацию предоставил диплом о высшем образовании, которого на самом деле он не получал. В прокуратуре указывают на то, что служебные обязанности чиновника в том числе давали ему даже доступ к государственной тайне. Сам Трухневич вину свою во вменяемом ему деянии признал полностью.