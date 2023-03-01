Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям с важным сообщением

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В республике несмотря на наступление календарной весны продолжаются обильные снегопады, в связи с сильными осадками обстановка на дорогах республики меняется не в лучшую сторону — на дорогах образуется снежный накат и гололедица, также ухудшается и видимость. В своем телеграм-канале глава ГИБДД Башкирии рассказал о том, что нужно в связи с подобными обстоятельствами как водителям, так и пешеходам.
Так для их же безопасности водителям на дорогах в таких погодных условиях необходимо проявлять особенную осторожность и внимательность, неукоснительно соблюдать скоростной режим, установленный на дороге и ни в коем случае не нарушать его вблизи пешеходных переходов, остановок транспорта и перекрестков. Внимательнее стоит быть и при движении по загородным трассам. Разумеется особенно важно в таких условиях соблюдать дистанцию и боковой интервал.
Пешеходам в таких условиях поможет особая осторожность при переходе любых дорог, даже на пешеходных переходах, с наступлением же темноты свою видимость на дороге помогут сохранить светоотражающие элементы в одежде или аксессуарах.