Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям с важным сообщением

В республике несмотря на наступление календарной весны продолжаются обильные снегопады, в связи с сильными осадками обстановка на дорогах республики меняется не в лучшую сторону — на дорогах образуется снежный накат и гололедица, также ухудшается и видимость. В своем телеграм-канале глава ГИБДД Башкирии рассказал о том, что нужно в связи с подобными обстоятельствами как водителям, так и пешеходам.