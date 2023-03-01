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Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Чиновник без диплома, уголовка за дома без газа и два новых батальона от Башкирии

1 марта 2023, 16:45
Фото: 1MI
Попробовали в одном материале собрать самые важные новости 1 марта от Mkset.

Пожалуй начнем с финальной новости дня, которая не терпит отлагательств. Снегопады продолжают бушевать по республике, и сегодняшней ночью ни грузовики ни пассажирский транспорт не поедет по более чем 200-километровому участку федеральной трассы. Ограничения планируют снять в 8 утра, но это неточно.

Возможно и в этой новости постарался обильный снег. Если в Уфе, к примеру, с Ума он сводит своим обилием на дорогах и тротуарах, то в Салавате буквально «рвет крышу». Наверняка сильные снегопады внесли свою лепту в ситуацию с крышей образовательного учреждения, однако тянется крышесносная ситуация годами.

Жители Уфы и Башкирии лишенные газа так и продолжают готовить на плитках и жить без горячей воды. Но стало известно о движении в «газовых» делах, на управляйки заведены не только административные, но и уголовные дела. Остается надеяться только на обещания премьер-министра Башкирии Назарова разобраться с проблемой в трехмесячный срок.

Вчера на оперативке в мэрии Уфы Ратмир Мавлиев бушевал из-за того, что из-за неубранного снега к одному из домов в Уфе не смогла проехать скорая. Похожая ситуация произошла и в Башкирии, так в селе Шафраново Альшеевского района пенсионера пришлось нести к врачу на руках из-за неубранных от снега дорог.

Бывший первый заместитель главы Орджоникидзевского района Уфы по строительству в 2013–2017 годах руководил формированием списков аварийных и ветхих домов, подлежащих расселению в районе, но стал фигурантом уголовного дела, однако не по вопросам, которые он курировал. В деле фигурирует даже государственная тайна.

В республике Башкортостан начали формировать четвертый и пятый батальоны добровольцев, желающих принять участие в спецоперации. Новые батальоны будут носить имена «Северные Амуры», так звали воинов из Башкирии, которые принимали участие в битвах войны с Наполеоном, и имени Даяна Мурзина, легендарного «черного генерала» и военного деятеля из республики. Известно кто может пойти добровольцем в новые формирования.

#Ирина Деревянчук#Общество
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