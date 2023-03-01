Чиновник без диплома, уголовка за дома без газа и два новых батальона от Башкирии

Жители Уфы и Башкирии лишенные газа так и продолжают готовить на плитках и жить без горячей воды. Но стало известно о движении в «газовых» делах, на управляйки заведены не только административные, но и уголовные дела. Остается надеяться только на обещания премьер-министра Башкирии Назарова разобраться с проблемой в трехмесячный срок.