Более 30 зданий в Уфе украсят художественной подсветкой

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Художественная иллюминация украсит более 30 зданий в Уфе. Информация об этом следует из данных портала госзакупок.
Сообщается, что подсветка появится на 36 уфимских зданиях по улицам Заки Валиди, Октябрьской Революции, Коммунистическая, Айская, Бакалинская, Менделеева, Сочинская, а также на проспекте Салавата Юлаева и других.
Примечательно, что в ходе торгов стоимость контракта снизилась больше чем в два раза. Изначальная стоимость составляла 9,5 миллиона рублей, однако один из участников снизил стоимость до 3,95 миллиона рублей.
Напомним, ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев анонсировал появление подсветки на мостах по проспекту Салавата Юлаева. По его словам, каждый из мостов в будущем будет украшен в уникальной стилистике, так или иначе перекликающейся с городом и республикой.