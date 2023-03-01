Более 30 зданий в Уфе украсят художественной подсветкой

Напомним, ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев анонсировал появление подсветки на мостах по проспекту Салавата Юлаева. По его словам, каждый из мостов в будущем будет украшен в уникальной стилистике, так или иначе перекликающейся с городом и республикой.