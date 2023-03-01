Бастрыкин заинтересовался делом о заточении и избиении детей в здании мечети в Уфе

Резонансное происшествие в здании мечети «Мадина» в уфимском Инорсе заинтересовало и главу федерального Следкома Александра Бастрыкина. Вчера, 28 февраля стало известно о том, что в помещении прихожанин мечети не просто присматривал за детьми (мальчиками в возрасте от 6 до 12 лет), размещенными в здании, но и избивал их на мальчиках были обнаружены синяки, а известно о происшествии стало правоохранителям от сбежавшего оттуда ребенка, который на улице подошел к полицейскому и рассказал ему о творящемся ужасе.