Бастрыкин заинтересовался делом о заточении и избиении детей в здании мечети в Уфе

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Резонансное происшествие в здании мечети «Мадина» в уфимском Инорсе заинтересовало и главу федерального Следкома Александра Бастрыкина. Вчера, 28 февраля стало известно о том, что в помещении прихожанин мечети не просто присматривал за детьми (мальчиками в возрасте от 6 до 12 лет), размещенными в здании, но и избивал их на мальчиках были обнаружены синяки, а известно о происшествии стало правоохранителям от сбежавшего оттуда ребенка, который на улице подошел к полицейскому и рассказал ему о творящемся ужасе.
Следователи уже выяснили, что происходило непотребство с января нынешнего года. После того как об этом узнали органы детей от такого наставника изъяли и поместили в социальные приюты. Иностранный гражданин, который бил детей уже стал фигурантом уголовных дел по статьям неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязание двух и более несовершеннолетних. Как минимум на время следствия он помещен под стражу в следственный изолятор.
О шокирующем происшествии разумеется узнали и в Москве, так о ходе следствия по делу исполняющий обязанности главы следкома Башкирии Игорь Пашнин в скором времени доложит главному следователю России Александру Бастрыкину.