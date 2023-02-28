За год «Башнефть» открыла 27 новых залежей нефти и восполнила свою ресурсную базу

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:01
Компания превысила объем годовой добычи и полностью восполнила собственную ресурсную базу. Это стало возможным за счет геологоразведочных работ и переоценки запасов уже разрабатываемых месторождений.
В минувшем году «Башнефть» открыла 27 новых залежей нефти на разрабатываемых месторождениях в Башкирии, Оренбургской области и ХМАО. Также геологи АНК «Башнефть» и «Башнефть-Добычи» открыли два новых месторождения нефти в Башкирии: Покровское и месторождение имени Мунира Галлямова — инженера-нефтяника, ветерана «Башнефти» и лауреата премии им. И. Губкина.
Напомним, планомерная работа по наращиванию ресурсной базы осуществляется в рамках стратегии «Роснефти», направленной на 100% восполнение добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов. Работа по восполнению запасов углеводородного сырья ведется совместно с «РН-БашНИПИнефть» — научно-исследовательским и проектным институтом «Роснефти», который анализирует и перерабатывает все полученные геологические данные при помощи современных импортонезависимых технологических и программных решений компании. По итогам 2021 года «Башнефть» нарастила запасы нефти на 43,2 млн тонн (+305%).