За год «Башнефть» открыла 27 новых залежей нефти и восполнила свою ресурсную базу

Напомним, планомерная работа по наращиванию ресурсной базы осуществляется в рамках стратегии «Роснефти», направленной на 100% восполнение добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов. Работа по восполнению запасов углеводородного сырья ведется совместно с «РН-БашНИПИнефть» — научно-исследовательским и проектным институтом «Роснефти», который анализирует и перерабатывает все полученные геологические данные при помощи современных импортонезависимых технологических и программных решений компании. По итогам 2021 года «Башнефть» нарастила запасы нефти на 43,2 млн тонн (+305%).