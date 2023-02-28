«Внимание всем!»: власти Башкирии сделали заявление для жителей к 1 марта

Напомним, что в том случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет длится до пяти минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле- и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий.



Настоящая тревога также отличается тем, что звучит абсолютно на всех частотах радио и объявляется по телевизору.