«Внимание всем!»: власти Башкирии сделали заявление для жителей к 1 марта

Posted Сегодня, 20:17
Published Сегодня, 20:17
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
В Башкирии отменили плановую проверку систем оповещения, которая должна была пройти 1 марта.
В Госкомитете РБ по ЧС объяснили отмену мероприятий недавними хакерскими атаками, когда по радиостанциям жителей Башкирии уведомили об угрозе воздушной опасности.
— Принято решение о переносе сроков проведения комплексных проверок готовности систем оповещения населения с запуском электросирен, — заявили в Госкомитете РБ по ЧС.
Отметим, что 22 февраля на радиоволне «Comedy Radio Уфа» прозвучало сообщение об объявленной в городе воздушной тревоге.
— Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара, — говорится в сообщении под оглушительный вой сирен на заднем фоне.
На самой радиостанции тогда версию взлома назвали более вероятной. В МЧС Башкирии информацию о ЧС опровергли и объяснили хакерской атакой.
Напомним, что в том случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет длится до пяти минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле- и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий.
Настоящая тревога также отличается тем, что звучит абсолютно на всех частотах радио и объявляется по телевизору.