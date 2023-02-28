Власти Уфы рассказали о половодье весной 2023 года

Между тем, официальный прогноз по половодью на 2023 год будет только в 20-х числах марта. Однако в УГЗ сообщают, что при минимальных уровнях 300-550 сантиметров возможен перелив дорог в Демском районе к СНТ «Козарез», «Альбатрос» и «Озон», в Ленинском районе между населенным пунктом Романовка и улицей Козарез. При средних уровнях 600-700 сантиметров — территории Демского, Кировского и Ленинского районов. При максимальных уровнях 750-990 см возможно затопление территорий всех семи районов города.