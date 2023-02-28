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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Власти Уфы рассказали о половодье весной 2023 года

28 февраля 2023, 14:54
Фото: 1MI
Пики весеннего половодья, согласно многолетним средним значениям, приходятся на конец апреля — начало мая.

Сегодня, 28 февраля, в мэрии рассказали о подготовке к половодью 2023 года. Как отметил начальник Управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов, весеннее половодье обычно приходится на конец апреля и начало мая, однако превентивные мероприятия на территории города проводятся заранее. В частности, учитываются минимальные, средние и максимально возможные уровни подъемы воды в реках.

Кроме того, обсуждаются вопросы по перевозке населения, подвозу питьевой воды, отсыпке низких участков береговой линии, в зонах возможного затопления начата профилактическая работа с населением, организован вывоз снега. А для исключения образования заторов льда до начала ледохода в первой половине марта запланированы работы по бурению, распиловке и чернению льда.

Между тем, официальный прогноз по половодью на 2023 год будет только в 20-х числах марта. Однако в УГЗ сообщают, что при минимальных уровнях 300-550 сантиметров возможен перелив дорог в Демском районе к СНТ «Козарез», «Альбатрос» и «Озон», в Ленинском районе между населенным пунктом Романовка и улицей Козарез. При средних уровнях 600-700 сантиметров — территории Демского, Кировского и Ленинского районов. При максимальных уровнях 750-990 см возможно затопление территорий всех семи районов города.

#Элина Сайфранова
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