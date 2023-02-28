В Уфе задержан подозреваемый в двойном убийстве на почве ревности

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Published Сегодня, 04:51
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В Уфе задержан подозреваемый в двойном убийстве. Инцидент произошел вечером, 27 сентября по адресу Софьи Перовской 25. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
— На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которыми подозреваемый был задержан и передан следственно-оперативной группе, — прокомментировали инцидент в ведомстве.
Как сообщает «Вся Уфа» со ссылкой на собственный источник, трагедия разыгралась в съемной квартире на первом этаже дома по улице Софьи Перовской. Убийство якобы произошло на почве ревности — мужчина убил свою подругу и её знакомого.
Напомним, в минувшие выходные двойное убийство на почве ревности произошло в селе Киргиз-Мияки. Предположительно, 22-летний парень зарезал свою 16-летнюю экс-возлюбленную и её нового молодого человека. Позднее он в попытке скрыться с места преступления попал в ДТП. При лобовом столкновении двух авто погиб один из пассажиров. Предполагаемый убийца госпитализирован и находится под присмотром медиков.