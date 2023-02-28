В Уфе задержан подозреваемый в двойном убийстве на почве ревности

Напомним, в минувшие выходные двойное убийство на почве ревности произошло в селе Киргиз-Мияки. Предположительно, 22-летний парень зарезал свою 16-летнюю экс-возлюбленную и её нового молодого человека. Позднее он в попытке скрыться с места преступления попал в ДТП. При лобовом столкновении двух авто погиб один из пассажиров. Предполагаемый убийца госпитализирован и находится под присмотром медиков.