mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

В Уфе задержан подозреваемый в двойном убийстве на почве ревности

28 февраля 2023, 04:51
Фото: 1MI
Мужчину подозревают в убийстве подруги и её знакомого

В Уфе задержан подозреваемый в двойном убийстве. Инцидент произошел вечером, 27 сентября по адресу Софьи Перовской 25. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

— На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которыми подозреваемый был задержан и передан следственно-оперативной группе, — прокомментировали инцидент в ведомстве.

Как сообщает «Вся Уфа» со ссылкой на собственный источник, трагедия разыгралась в съемной квартире на первом этаже дома по улице Софьи Перовской. Убийство якобы произошло на почве ревности — мужчина убил свою подругу и её знакомого.

Напомним, в минувшие выходные двойное убийство на почве ревности произошло в селе Киргиз-Мияки. Предположительно, 22-летний парень зарезал свою 16-летнюю экс-возлюбленную и её нового молодого человека. Позднее он в попытке скрыться с места преступления попал в ДТП. При лобовом столкновении двух авто погиб один из пассажиров. Предполагаемый убийца госпитализирован и находится под присмотром медиков.

 

На странице 16-летней девочки убитой «бывшим» в Башкирии происходят «танцы на костях»
Узнать подробнее
Стали известны подробности с места в Уфе, где обнаружили тела сына и матери
Узнать подробнее
Прокуратура Башкирии выяснит почему убитая бывшим парнем девочка не была дома ночью
Узнать подробнее
#Азамат Нухов#Происшествия
Подпишитесь
Снегопад в Башкирии: куда жаловаться на плохую уборку дорог, дворов и тротуаров
Вчера, 10:31
Миллионы за госслужбу: сколько зарабатывали министры в Башкирии и члены их семей
Вчера, 01:30
Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось
26 февраля 10:51
Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам
24 февраля 08:17
Переломать ноги в подъезде: в Башкирии показали, где живет дочь Героя СССР
26 февраля 11:07
Столетие в небе: как в Уфе отметили вековой юбилей гражданской авиации
Вчера, 04:29