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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

В Уфе продолжается строительство центра детской гематологии и онкологии

28 февраля 2023, 09:16
Фото: 1MI
Центр детской гематологии и онкологии строится на территории детской клинической больницы в столице Башкортостана благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

В новом центре будут оказываться все виды онкологической помощи маленьким пациентам. В нем планируется разместить отделения онкологии, гематологии, иммунологии, а также дневной стационар, операционный блок с отделением реанимации, отделение пересадки костного мозга, центральное стерилизационное отделение, пищеблок, столовую и буфет. Еженедельно проводятся оперативные совещания, на которых решаются совместные задачи по отделке помещений, размещению электрики с учетом установки медоборудования. На сегодняшний день прорабатывается вопрос внутренней логистики для пациентов и посетителей.

Развитие детского здравоохранения — одна из задач национального проекта «Здравоохранение». Нацпроект предусматривает дооснащение и правильную организацию пространства в детских поликлиниках, строительство новых детских больниц и их отдельных корпусов.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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