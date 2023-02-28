В Уфе продолжается строительство центра детской гематологии и онкологии

В новом центре будут оказываться все виды онкологической помощи маленьким пациентам. В нем планируется разместить отделения онкологии, гематологии, иммунологии, а также дневной стационар, операционный блок с отделением реанимации, отделение пересадки костного мозга, центральное стерилизационное отделение, пищеблок, столовую и буфет. Еженедельно проводятся оперативные совещания, на которых решаются совместные задачи по отделке помещений, размещению электрики с учетом установки медоборудования. На сегодняшний день прорабатывается вопрос внутренней логистики для пациентов и посетителей.