В Уфе продолжается строительство центра детской гематологии и онкологии

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В новом центре будут оказываться все виды онкологической помощи маленьким пациентам. В нем планируется разместить отделения онкологии, гематологии, иммунологии, а также дневной стационар, операционный блок с отделением реанимации, отделение пересадки костного мозга, центральное стерилизационное отделение, пищеблок, столовую и буфет. Еженедельно проводятся оперативные совещания, на которых решаются совместные задачи по отделке помещений, размещению электрики с учетом установки медоборудования. На сегодняшний день прорабатывается вопрос внутренней логистики для пациентов и посетителей.
Развитие детского здравоохранения — одна из задач национального проекта «Здравоохранение». Нацпроект предусматривает дооснащение и правильную организацию пространства в детских поликлиниках, строительство новых детских больниц и их отдельных корпусов.