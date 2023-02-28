В Уфе дети в двух районах пострадали от схода наледи, угроза есть и на здании МВД

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Последние дни зимы изобилуют неприятными погодными сюрпризами. Помимо снега и метелей в городе фиксируют перепады температуры, которые провоцирует сход наледи с крыш. Вечером понедельника о вероятности таких инцидентов напоминал в своих соцсетях мэр Уфы, призывая горожан к осторожности.
Однако только за понедельник 27 февраля от схода снега с крыш пострадали двое подростков, информирует об этом УГЗ Уфы. Пострадавший в Черниковке на улице Кольцевой мальчик сам смог обратиться в травмпункт, откуда его после оказания медпомощи отпустили. Девочке на которую упал снег с крыши 10-этажки повезло меньше, она была госпитализирована.
Тем временем сегодня 28 февраля читатели Mkset присылают в редакцию фото происходящего в центре Уфы. На здании министерства внутренних дел Башкирии по улице Ленина, 7 где проходит огромное количество пешеходов висят впечатляющего размера сосульки, которые так и норовят упасть в любую секунду.