В Уфе дети в двух районах пострадали от схода наледи, угроза есть и на здании МВД

Однако только за понедельник 27 февраля от схода снега с крыш пострадали двое подростков, информирует об этом УГЗ Уфы. Пострадавший в Черниковке на улице Кольцевой мальчик сам смог обратиться в травмпункт, откуда его после оказания медпомощи отпустили. Девочке на которую упал снег с крыши 10-этажки повезло меньше, она была госпитализирована.