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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В Уфе дети в двух районах пострадали от схода наледи, угроза есть и на здании МВД

28 февраля 2023, 09:47
Фото: mkset.ru
Пока дети получают травмы, читатели Mkset опасаются трагедии в центре столицы.

Последние дни зимы изобилуют неприятными погодными сюрпризами. Помимо снега и метелей в городе фиксируют перепады температуры, которые провоцирует сход наледи с крыш. Вечером понедельника о вероятности таких инцидентов напоминал в своих соцсетях мэр Уфы, призывая горожан к осторожности.

Однако только за понедельник 27 февраля от схода снега с крыш пострадали двое подростков, информирует об этом УГЗ Уфы. Пострадавший в Черниковке на улице Кольцевой мальчик сам смог обратиться в травмпункт, откуда его после оказания медпомощи отпустили. Девочке на которую упал снег с крыши 10-этажки повезло меньше, она была госпитализирована.

Тем временем сегодня 28 февраля читатели Mkset присылают в редакцию фото происходящего в центре Уфы. На здании министерства внутренних дел Башкирии по улице Ленина, 7 где проходит огромное количество пешеходов висят впечатляющего размера сосульки, которые так и норовят упасть в любую секунду.

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#Ирина Деревянчук#Город
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