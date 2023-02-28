В Краснокамском районе Башкортостана запустили новый водопровод

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:45
Подрядчик установил четыре водонапорных башни, проложил трубопровод, обустроил водомерные узлы и 14 пожарных резервуаров, установил 33 колодца. По итогам проведенных мероприятий 128 жителей деревни Старый Каинлык и 496 жителей села Новый Каинлык теперь обеспечены качественной питьевой водой.
Напомним, что с начала реализации федерального проекта «Чистая вода» в Башкортостане построено девять объектов водоснабжения, что позволило обеспечить качественной питьевой водой население семи муниципальных образований республики.
Ключевая задача федерального проекта «Чистая вода» — увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в национальный проект «Экология», с 2021 года он включен в нацпроект «Жилье и городская среда».